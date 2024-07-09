Pahalı kremlerden vazgeçirecek salatalık kürü! Kırışıklıkları silgi gibi siliyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği, cilt bakım ürünlerine alternatif bir yöntem gündemde. Ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleriyle birlikte, cilt bakım ürünlerinin fiyatları oldukça yükseldi. Yüksek fiyatlı kremlere büyük meblağlar ödemek istemeyen tüketiciler, doğal çözümlere yönelmeye başladı. Bu doğal alternatiflerden biri de salatalık. Sosyal medyada hızla yayılan bir gönderiye göre, sağlıklı ve parlak bir cilt için tek ihtiyacınız olan şey bir adet salatalık.





Salatalık sütü, cilt sağlığı için yüzyıllardır bilinen ancak pek yaygın olmayan bir yöntemdir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım, bu eski sırrı gün yüzüne çıkardı ve büyük ilgi gördü. Bu doğal cilt bakım sıvısını elde etmek için, salatalığın uç kısmını yaklaşık 2 - 3 santimetre kesin ve kesik yüzeyleri birbirine sürtün. Bu işlem sırasında salatalığın doğal sütü akmaya başlayacak ve bu sütü doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz.

Salatalık sütünün cilde faydaları şunlardır: