Pandemi sonrası uyuz vakaları patlama yaptı

Covid 19 pandemisi geçtikten sonra uyuz vakalarının büyük oranda artmaya başladığı öğrenildi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYUZ VAKALARI ARTMAYA BAŞLADI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslan Yürekli tarafından yapılan açıklamalara göre tüm dünyada ihmal edilen hastalık olan uyuzun pandemiden sonra yüzde 50 arttığı öğrenildi. Son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü ihmal edilen tropikal hastalık olarak tanımladığı uyuz hastalığının varlığını devam ettiği öğrenildi. Doç. Dr. Aslan Yürekli konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Skabiyes uyuz hastalığı senkoptes skabiyes isimli bir parazitten oluşuyor. Bu parazit insan vücuduna girdiği zaman insan avcuna girdiği an tünel kazmaya başlıyor. Tünel kazarak evi inşa ediyor ve yumurtalarını bırakıp çoğalmayı sürdürüyor.





Tedavi edilmediği sürece hasta kaşınmalara devam ediyor ve özellikle geceleri artan sıcakla birlikte kaşıntı çok sorun yaratıyor. Aile içinde bir kişi uyuz olduğu zaman yakınlarına da bulaşıyor. En önemli konu tedavi. Biz tedavi verdiğimiz zaman aile bireylerinin de tedavi olması gerektiğini söylüyoruz. Uyuz hastalığı kişiye bulaştığı zaman kaşıntı 3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Uyuz hastalığının 2018 senesi son çeyreğinde arttığını gözlemliyoruz. Bu doğal seyri belli zamanlarda uyuz hastalığı vakasının sayısını artırıyor, salgın oluyor ve sonra düşüşe geçiyor. Tabii 2018 senesinden sonra ortaya çıkan covid 19 hastalığıyla birlikte evlere kapandık. Aile bireyleriyle daha çok temas ettik. 7-19 gün aynı evin içinde vakit geçirdik. Eğer birey eve uyuz hastalığı taşıdıysa diğer kişilere de çok kolay yayıldı. Uyuz hastalığının artışı böyle. Biz aslında doruğa çıkarmış olduk. Ama şu sıralar biz dermotologlar olarak hastalığı yenmeyi başarıyoruz.'