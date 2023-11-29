Piyasadaki sahte zeytinyağlarına dikkat! Tek seferde gerçek mi sahte mi hemen anlayacaksınız

Zeytinyağının orijinal mi sahte mi olup olmadığını anlamak için dakikalar içinde kontrollerinizi yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞININ SAHTE OLUP OLMADIĞINI ANLAMA YÖNTEMLER

Sağlığa birçok faydası olan ve her sofranın vazgeçilmezi haline gelen zeytinyağının son dönemlerde sahteleri yayılmaya başladı. Sahte zeytinyağı orijinali aksine sağlığa birçok zarar verebilir. Zeytinyağının orijinal olup olmadığını anlamak için alırken etiket bilgilerini incelemek gerekiyor. Gerçek yağların üstündeki bilgiler eksiksiz şekilde yazıyor. Etiket üstünde üretici firma, üretim yeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi yer almalıdır. Aynı zamanda gerçek zeytinyağında soğuk sıkım ya da ilk sıkım gibi ifadeler yer alır.





Sahte zeytinyağları düşük kaliteli plastik şişe ya da cam şişelerde satılıyor. Gerçek zeytinyağı ise daha kaliteli ve sağlam bir ambalajla satılıyor. Ambalaj üstünde üretici firma logosunun ya da damgasının bulunması gerekiyor. Zeytinyağı şişesinin içindeki yağ rengi ve berraklığına da dikkat etmek gerekiyor. Gerçek olan zeytinyağı yeşilimsi sarı ya da altın sarısı oluyor. Gerçek zeytinyağının tadı meyvemsi ve hafif acımsı bir tat ve kokuya sahip oluyor. Sahte olan zeytinyağları nötr bir tada sahip oluyor ve farklı bir kokusu olabiliyor. Zeytinyağının tadına bakarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.