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Prematüre Bebek Eskişehir'e Ambulans Helikopterle Nakledildi

Samsun'da doğan 5 aylık prematüre bebek, akciğer problemi nedeniyle Eskişehir'e ambulans helikopterle sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:10
Prematüre Bebek Eskişehir'e Ambulans Helikopterle Nakledildi

Samsun'dan Eskişehir'e Havadan Nakliye

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve ciddi akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bir bebek, acil tedavi için ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi.

Uyar Bebek'in Tedavi Süreci

Özel bir hastanede hayata merhaba diyen Uyar adı verilen erkek bebek, burada 90 gün süren tedavi sürecinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Bebeğin solunum sıkıntısının devam etmesi üzerine, tedavisinin Eskişehir'de yer alan hastanede sürdürülmesine karar verildi.

Ambulans Helikopterle Taşıma

Özel kuvözde taşınan Uyar bebek, Samsun'daki hastaneden ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, bebeği helikopterden alarak hastanenin çocuk yoğun bakım servisine güvenle aktardı.

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek...

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek, tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopterle Eskişehir'e nakledildi.

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek...

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek, tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopterle Eskişehir'e nakledildi.

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek...

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek, tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopterle Eskişehir'e nakledildi.

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek...

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek, tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopterle Eskişehir'e nakledildi.

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek...

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek, tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopterle Eskişehir'e nakledildi.

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek...

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek, tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopterle Eskişehir'e nakledildi.

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek...

Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebek, tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopterle Eskişehir'e nakledildi.

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