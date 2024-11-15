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Prematüre Bebeklerde Yapay Zeka Destekli Teşhis Dönemi

Konya Teknik Üniversitesi, prematüre bebeklerin hastalık teşhisinde yapay zeka destekli yazılım ile %95 doğruluk sağlıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:33
Prematüre Bebeklerde Yapay Zeka Destekli Teşhis Dönemi

Yapay Zeka ile Prematüre Bebeklerin Sağlığı Korunuyor

Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde prematüre bebeklerin hastalık teşhisinde devrim yaratan bir yapay zeka destekli yazılım geliştirdi. ai2neo adını taşıyan bu program, 2 yıl boyunca toplanan veriler ve uzman doktorların klinik raporları ile etiketlenerek oluşturuldu.

Termal Görüntüleme ile Anlık Analiz

Prof. Dr. Ceylan, programın termal görüntüleme özelliği sayesinde bebeklerin vücudundaki termal değişimleri anlık olarak analiz ettiğini ifade etti. “32 haftadan erken doğmuş ve 500 gramdan başlayan prematüre bebeklerin termal görüntülerini alarak hastalık teşhisi yapıyoruz” dedi.

Geniş Veri Tabanı ile Yüzde 95 Doğruluk

Ceylan, geliştirilen algoritmanın dünya genelinde 4 binin üzerinde termal veri ile işlem yaptığını ve bu sayede hastalıkları yüzde 95 oranında doğrulukla sınıflandırabilen bir sistem oluşturduklarını belirtti.

Erken Tanı ile Etkin Tedavi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Konak, bu yazılımın geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Konak, prematüre bebeklerde erken tanının kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Daha az tetkik ile hastalıkların erkenden tanımlanmasına yardımcı olacak” dedi.

Doç. Dr. Konak, programın özellikle ciddi veya ölümcül hastalıkları erken identific ederek doktorların tedbir almasını sağladığını belirtti. “Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde bu teknolojinin tüm pediatri uzmanları tarafından yaygın olarak kullanılmak isteneceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr....

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan (fotoğrafta), yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki prematüre bebeklerin hastalıklarını tespit edebilen yapay zeka destekli program geliştirdi. Ceylan, termal görüntüleme özelliğine sahip "ai2neo" adı verilen programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr....

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan (fotoğrafta), yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki prematüre bebeklerin hastalıklarını tespit edebilen yapay zeka destekli program geliştirdi. Ceylan, termal görüntüleme özelliğine sahip "ai2neo" adı verilen programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

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