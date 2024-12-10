DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,77 0%
ALTIN
2.985,02 -0,32%
BITCOIN
3.386.233,07 -0,65%

Prof. Dr. Alper Şener'den Zatürre Aşısı Uyarısı

Zatürre, aşı ile önlenebilir bir hastalık. Prof. Dr. Alper Şener, 65 yaş üstü bireylerin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:48
Prof. Dr. Alper Şener'den Zatürre Aşısı Uyarısı

Prof. Dr. Alper Şener'den Zatürre Aşısı Tavsiyesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, zatürrenin hastaneye yatışın en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirterek, aşı olmanın önemine dikkat çekti. Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimsel gribin artmasıyla birlikte zatürre vakalarında da bir artış görüldüğünü ifade etti.

Zatürre hastalığının özellikle KOAH, astım ve kronik bronşit gibi solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerde daha sık meydana geldiğini vurgulayan Şener, kalp ve karaciğer hastalığı ile böbrek yetmezliği bulunan ve özellikle 65 yaş üstü bireylerde zatürre vakalarının yoğun olarak görüldüğünü aktardı.

Prof. Dr. Şener, "Zatürre bir bakteriyel enfeksiyondur ve aşısı mevcuttur. Hayat boyunca bir kez yapılan aşı, neredeyse ömür boyu koruyuculuk sağlar. Bu aşı, zatürre geçirmenizi önlemenin yanı sıra ağır hastalık tablosunu da önler. Aşı olduktan hemen sonra koruyuculuk başlar" dedi.

Ayrıca, mevsimsel hava değişiklikleri döneminde zatürre teşhisiyle yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısının arttığını belirten Şener, "Zatürre antibiyotik tedavisiyle kolayca tedavi edilebilen bir hastalık olarak görünse de, özellikle 65 yaş üstü bireylerde hastaneye yatışların önemli sebeplerindendir. Bu yüzden özellikle bu dönemde zatürre aşısı yapılması şarttır" şeklinde konuştu.

Zatürrenin akciğerde oluşturduğu iltihabın iyileşse bile kalıcı hasar bırakabileceğini dile getiren Şener, bunun kronik bronşit veya kalp yetmezliği'ne dönüşebileceğini, ayrıca hipertansiyon, inme ve kalp krizini tetikleyebileceğini sözlerine ekledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, zatürrenin hastaneye yatışın en önemli sebeplerinden olduğunu belirterek, aşı olunması tavsiyesinde bulundu. Şener, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Alper Şener'den Zatürre Aşısı Uyarısı
2
Rize'de İki Kardeşe Eş Zamanlı Kalp Kapakçığı Ameliyatı Yapıldı
3
Yanık Tedavisinde Yanlış Uygulamalara Dikkat!
4
Malatya'da Yapay Zeka Destekli MR Ünitesi Hizmete Girdi
5
Kırşehir'de Hekim Adaylarına Kafadan Yapışık İkiz Ameliyatları Anlatıldı
6
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde İlk Organ Nakli Başarıyla Gerçekleşti!
7
Çanakkale'de 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Kampanyası Başlatıldı

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!