Prof. Dr. Alper Şener'den Zatürre Aşısı Uyarısı

Prof. Dr. Alper Şener'den Zatürre Aşısı Tavsiyesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, zatürrenin hastaneye yatışın en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirterek, aşı olmanın önemine dikkat çekti. Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimsel gribin artmasıyla birlikte zatürre vakalarında da bir artış görüldüğünü ifade etti.

Zatürre hastalığının özellikle KOAH, astım ve kronik bronşit gibi solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerde daha sık meydana geldiğini vurgulayan Şener, kalp ve karaciğer hastalığı ile böbrek yetmezliği bulunan ve özellikle 65 yaş üstü bireylerde zatürre vakalarının yoğun olarak görüldüğünü aktardı.

Prof. Dr. Şener, "Zatürre bir bakteriyel enfeksiyondur ve aşısı mevcuttur. Hayat boyunca bir kez yapılan aşı, neredeyse ömür boyu koruyuculuk sağlar. Bu aşı, zatürre geçirmenizi önlemenin yanı sıra ağır hastalık tablosunu da önler. Aşı olduktan hemen sonra koruyuculuk başlar" dedi.

Ayrıca, mevsimsel hava değişiklikleri döneminde zatürre teşhisiyle yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısının arttığını belirten Şener, "Zatürre antibiyotik tedavisiyle kolayca tedavi edilebilen bir hastalık olarak görünse de, özellikle 65 yaş üstü bireylerde hastaneye yatışların önemli sebeplerindendir. Bu yüzden özellikle bu dönemde zatürre aşısı yapılması şarttır" şeklinde konuştu.

Zatürrenin akciğerde oluşturduğu iltihabın iyileşse bile kalıcı hasar bırakabileceğini dile getiren Şener, bunun kronik bronşit veya kalp yetmezliği'ne dönüşebileceğini, ayrıca hipertansiyon, inme ve kalp krizini tetikleyebileceğini sözlerine ekledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, zatürrenin hastaneye yatışın en önemli sebeplerinden olduğunu belirterek, aşı olunması tavsiyesinde bulundu. Şener, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.