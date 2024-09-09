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Prostat Kanseri Farkındalık Ayı Etkinliği

Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:55
Prostat Kanseri Farkındalık Ayı Etkinliği

Prostat Kanseri Farkındalık Ayı Etkinliği Kızılay’da Yapıldı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bir etkinlik düzenleyerek, Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanserine dair farkındalık yaratmayı amaçladı.

Etkinlik Detayları

Metro istasyonunun Yüksel Caddesi girişinde kurulan stantlar ile katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve çeşitli hediyeler verildi. Broşürler, prostat kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler içeriyordu.

Uzman Görüşü: Prof. Dr. Halil Başar

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanserinin özellikle 50-70 yaş grubunda erkeklerde sık görülen bir kanser türü olduğuna dikkat çekti.

Başar, bu yaş grubundaki her 8 erkekten birinin prostat kanserine yakalanma ihtimali olduğunu vurgulayarak, bu tür bir kanserde farkındalığın artırılmasının önemine değindi.

Prostat Kanseri Tedavi Olanakları

Prof. Dr. Başar, Türkiye'de yılda yaklaşık 30-35 bin erkeğe prostat kanseri teşhisi konulduğunu belirtti. Ancak bu erkeklerin sadece 5-6 bininin doktora başvurduğunu ifade etti. Bu durumun, prostat kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen erken teşhis edilmemesinin getirdiği riskleri gösterdiğini anlattı.

"Prostat kanseri, erken tanı konulduğunda yüzde 90-95 oranında radikal tedavi ile iyileştirilebilir. Çeşitli tedavi seçeneklerimiz mevcuttur; radikal prostatektomi, ışın tedavisi, hormon tedavisi gibi. Tedavi seçimi, hekim ve hasta arasında yapılıyor," şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Başar, sonunda herkesi sağlık kontrolüne davet ederek, "Bugün kendinize bir iyilik yapın. PSA testi yaptırmayı unutmayın," ifadelerini kullandı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

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