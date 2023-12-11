Protein tozlarını çöpe atın: Filinta gibi kasların sırrı bunda!

B12 kaynağı, şifa deposu ve uykuda bile kas yaptıran lor peynirin birçok faydası bulunmaktadır. Lor peynirin faydaları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

ŞİFA DEPOSU B12 KAYNAĞI BESİN AÇIKLANDI!

Kemikler için kalsiyum ihtiyacını karşılayan mide rahatsızlıklarına birebir iyi gelen besin açıklandı.

Lor peynir kanserden korumaktadır. Uzmanlar lor peynir tüketiminin önemli olduğunu açıkladı. Aynı zamanda lor peynir, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Sporcu, diyet yapanlar, tansiyon hastaları için lor peynir tüketimi önemlidir. Sporcuların sağlıklı beslenme listelerinde yer alması önerilmektedir. Lor peynir makarna ve böreklerde tüketilmektedir. Fakat sofralardan eksik edilmemelidir. Lor peynir ile bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklardan korunabilirsiniz.

Lor peynirin vücut için tüketimi önemlidir. Kalsiyum, mineral, protein içerikli bir peynirdir. Linek peynir suyundan yapılmaktadır. İnek peynirinden elde edilmesine rağmen inek peyniri içerisindeki antijenik proteinleri içermemektedir. Süt ürünlerinde bulunmayan serum protein içerisinde bulunmaktadır. Bu proteinin değeri yüksektir. Yumurtadan bile daha çok yararı bulunmaktadır. Yumurtaya alerjisi olan kişilerin lor tüketimi önemlidir. Bu ihtiyaçlarını karşılar. Aşırı egzersiz sonucunda çıkan kas sakatlanmalarını iyileştirecek bir etkiye sahiptir. Az tuzlu lor peyniri günün her saatinde tüketilebilir.

Yüksek miktarda mineral, vitamin barındırmaktadır. Böylelikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Diyet listelerinin ilk sırasında yer almaktadır. Lor peynir yeme sınırı hasta kişiler için vardır. Gut hastalığı olan kişilerde protein fazlalığı zarar verecektir. Aşırı yemekten kaçınılmalıdır.

Peynirle aynı yoğunlukta fakat daha yumuşaktır.

Çoklukla inek sütünden yapılır. İnek, koyun, keçi sütünden elde edilmektedir.

İki çeşit lor bulunmaktadır. Tuzlu ve tuzsuz lordur.

Kemik hastalıklarına birçok yararı bulunmaktadır.

Vücuda doğal enerji kaynağı vermektedir.

A vitamini bakımından zengindir.

Saç dökülmesini en aza indirgemektedir..

Kemik, diş sağlığı için katkı sağlamaktadır.

Ezine peynir ambalajı ile güvenle saklayabilirsiniz. Salamura yapıp peynir ürünlerini paketleyerek tüketebilirsiniz.