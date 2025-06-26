Rize'de Aort Yırtığı Hibrit Yöntemle Başarıyla Tedavi Edildi

Rize'de Aort Damarında Yırtık Tedavi Edildi

Rize'de, aort damarında yaşanan yırtığın hibrit yöntem ile tedavi edildiği bir vaka, tıp dünyasında dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen 8 saatlik ameliyatla, 28 yaşındaki Ömer Faruk Karavin sağlığına kavuştu.

Açıklamalar ve Ameliyat Detayları

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, Karavin’in tedavi süreci, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi ve ekibinin önderliğinde gerçekleşti. Karavin’in genetik geçişli bağ doku bozukluğu nedeniyle aort yırtığı teşhis edildi.

Doç. Dr. Karakişi, standart A ve B tipi yırtık dışında nadir görülen bir durum ile karşılaştıklarını belirterek, “Hastaya, en uygun çözüm olarak hem açık hem de kapalı ameliyatı bir arada uyguladık,” şeklinde konuştu.

Nadir Görülen Durum

Hibrit yöntemin sürekli olarak hastanede uygulandığına dikkat çeken Karakişi, “Bu tip aort yırtıkları 100 bin kişide yalnızca 2 kez görülmektedir. Dolayısıyla bu hastalık grubunda bu yöntemi ilk kez uyguladık ve başarılı bir sonuç elde ettik,” dedi.

Hastanın Tedavi Süreci

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Ömer Faruk Karavin, 10 gün önce göğüs ağrısı ile hastaneye başvurduğunu, burada aort damarının yırtıldığını öğrendiğini ifade etti. Doktorlarına minnettar olduğunu dile getiren Karavin, “Şu anda sağlığım çok iyi,” şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Karavin’in babası Reşit Karavin de, oğlunun sağlığına kavuşmasında katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Rize'de aort damarında yırtık oluşan 28 yaşındaki Ömer Faruk Karavin, hibrit yöntemiyle 8 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Karavin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi (sol 2) ve ekibi tarafından tedavi edildi.

Rize'de aort damarında yırtık oluşan 28 yaşındaki Ömer Faruk Karavin, hibrit yöntemiyle 8 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Karavin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi (sol 2) ve ekibi tarafından tedavi edildi.