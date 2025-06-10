DOLAR
39,19 0%
EURO
44,81 0%
ALTIN
4.196,32 0%
BITCOIN
4.300.463,67 0,25%

Rize'de Deli Bal Zehirlenmesi: Arıcı Sağlıkçılara Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Rize'de deli baldan zehirlenen arıcı, iyileştikten sonra sağlıkçıları ziyaret edip teşekkür etti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 17:40
Rize'de Deli Bal Zehirlenmesi: Arıcı Sağlıkçılara Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Rize'de Deli Bal Zehirlenmesi

Rize'nin merkeze bağlı Karasu köyünde, 4 Haziran tarihinde deli bal tükettikten sonra fenalaşan arıcı Miktat Kulaksız, iyileşmesinin ardından sağlık ekiplerine teşekkür etmek için ziyarette bulundu.

Olayın Gelişimi

45 yaşındaki Kulaksız, sağımın ardından birkaç kaşık deli bal yedikten sonra baş dönmesi ve göz kararması yaşadı. Panikleyerek 112 Acil Sağlık ekiplerini arayan Kulaksız, kısa sürede gelen yardım ekibi tarafından ambulansa alındı.

Geri Dönüş ve Teşekkür

Kulaksız, Salarha Beldesi Müderrisler Mahallesi'ndeki Merkez 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kulaksız, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: "Başım döndü, gözüm karardı. 112'yi aradık, ekipler 3-5 dakikada geldi. Ambulansa alarak, iğne ve serum yaptıktan sonra şuurum yerine geldi."

Sağlık Ekiplerinin Değerlendirmesi

Acil Tıp Teknikeri Oğuzhan Toprak, olay yerine ulaştıklarında Kulaksız'ın deli baldan zehirlendiğini ve kalp fonksiyonlarının yavaşladığını belirtti. "Deli bal zehirlenmesi acil bir durumdur. Müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Hızlı bir şekilde ilaç uygulaması yaptık ve hastamız kendine gelmeye başladı." dedi.

Dikkatli Olun!

Toprak, deli bal tüketiminde dikkatli olunması uyarısında bulunarak, insanların bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Rize'de deli bal yedikten sonra zehirlenen arıcı Miktat Kulaksız (fotoğrafta) sağlıkçılara...

Rize'de deli bal yedikten sonra zehirlenen arıcı Miktat Kulaksız (fotoğrafta) sağlıkçılara teşekkür ziyaretinde bulundu. Kulaksız, açıklamada bulundu.

Rize'de deli bal yedikten sonra zehirlenen arıcı Miktat Kulaksız (fotoğrafta) sağlıkçılara...

Rize'de deli bal yedikten sonra zehirlenen arıcı Miktat Kulaksız (fotoğrafta) sağlıkçılara teşekkür ziyaretinde bulundu. Kulaksız, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kansere dur diyen meyve! Kilosu sadece 15 TL: Kanserin her türlüsüne meydan okuyor
2
Tırnağınızda beyaz leke varsa aman dikkat! Korkunç hastalık kendini böyle açığa veriyor
3
Rize'de Deli Bal Zehirlenmesi: Arıcı Sağlıkçılara Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi
4
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Vefat Etti
5
Hamileyken Karaciğer Nakli: İpek Demir Hem Sağlığına Hem Bebeğine Kavuştu
6
Huzurevi Sakinlerine Yerinde Sağlık Hizmeti: Sağlık Bakanlığı Destek Sunuyor
7
Çanakkale'de 15 Yaşındaki Çocuğun Kalbindeki Delik Başarıyla Kapatıldı

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi