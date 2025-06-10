Rize'de Deli Bal Zehirlenmesi: Arıcı Sağlıkçılara Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Rize'de Deli Bal Zehirlenmesi

Rize'nin merkeze bağlı Karasu köyünde, 4 Haziran tarihinde deli bal tükettikten sonra fenalaşan arıcı Miktat Kulaksız, iyileşmesinin ardından sağlık ekiplerine teşekkür etmek için ziyarette bulundu.

Olayın Gelişimi

45 yaşındaki Kulaksız, sağımın ardından birkaç kaşık deli bal yedikten sonra baş dönmesi ve göz kararması yaşadı. Panikleyerek 112 Acil Sağlık ekiplerini arayan Kulaksız, kısa sürede gelen yardım ekibi tarafından ambulansa alındı.

Geri Dönüş ve Teşekkür

Kulaksız, Salarha Beldesi Müderrisler Mahallesi'ndeki Merkez 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kulaksız, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: "Başım döndü, gözüm karardı. 112'yi aradık, ekipler 3-5 dakikada geldi. Ambulansa alarak, iğne ve serum yaptıktan sonra şuurum yerine geldi."

Sağlık Ekiplerinin Değerlendirmesi

Acil Tıp Teknikeri Oğuzhan Toprak, olay yerine ulaştıklarında Kulaksız'ın deli baldan zehirlendiğini ve kalp fonksiyonlarının yavaşladığını belirtti. "Deli bal zehirlenmesi acil bir durumdur. Müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Hızlı bir şekilde ilaç uygulaması yaptık ve hastamız kendine gelmeye başladı." dedi.

Dikkatli Olun!

Toprak, deli bal tüketiminde dikkatli olunması uyarısında bulunarak, insanların bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Rize'de deli bal yedikten sonra zehirlenen arıcı Miktat Kulaksız (fotoğrafta) sağlıkçılara teşekkür ziyaretinde bulundu. Kulaksız, açıklamada bulundu.

Rize'de deli bal yedikten sonra zehirlenen arıcı Miktat Kulaksız (fotoğrafta) sağlıkçılara teşekkür ziyaretinde bulundu. Kulaksız, açıklamada bulundu.