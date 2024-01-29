RSV paniği dünyayı sarsıyor! Yaşlılar ve çocuklar tehlike altında! Peki neden aşı ve tedavi yok?

RSV, ilk olarak 1956 yılında keşfedilmiştir. Dünyada her yaş grubundan insanı etkileyebilir, ancak en çok risk altında olanlar; 2 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaşın üzerindeki yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar (kanser, organ nakli, HIV gibi hastalıkları olanlar) veya kronik solunum hastalığı (KOAH, astım gibi) olanlardır. Peki RSV tehlikeli midir? Belirtileri nelerdir ve nasıl korunabiliriz? Detaylarda...

RSV NEDİR?

RSV, solunum yolu salgıları (tükürük, balgam, burun akıntısı gibi) ile bulaşır. Bu salgılar, enfekte olan kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile havaya saçılır ve diğer kişilerin solunum yollarına ulaşır. Ayrıca, enfekte olan kişinin dokunduğu yüzeyler (kapı kolu, masa, oyuncak gibi) veya eşyalar (havlu, bardak, çatal gibi) ile de bulaşabilir.





RSV, enfekte olduktan sonra 4-6 gün içinde belirtilerini gösterir. Bu belirtiler, kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişilerde hiçbir belirti görülmeyebilir, bazı kişilerde ise çok şiddetli belirtiler ortaya çıkabilir. RSV, genellikle 1-2 hafta içinde iyileşir, ancak bazı kişilerde daha uzun sürebilir veya komplikasyonlara neden olabilir.

RSV BELİRTİLERİ NELERDİR?

RSV, korona, grip ve nezle belirtilerine benzeyen ama çok daha tehlikeli olan bir hastalığa neden oluyor. Bu belirtiler arasında; ateş, öksürük, burun akıntısı, hapşırma, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hırıltılı solunum, iştahsızlık, halsizlik ve kusma sayılabilir.



RSV, solunum yollarını enfekte ederek, zatürre, bronşiolit, astım ve kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ölümcül olabiliyor. RSV, her yıl dünyada yaklaşık 64 milyon kişiyi enfekte ediyor ve 160 bin kişinin ölümüne neden oluyor.





RSV’nin belirtileri, korona, grip ve nezle belirtilerine çok benzediği için, bu hastalıklardan ayırt etmek zor olabilir. Bu yüzden, şüpheli durumlarda, bir sağlık kuruluşuna başvurmak ve test yaptırmak gerekir. RSV, genellikle burun veya boğaz sürüntüsünden alınan bir örnekle teşhis edilir.

PEKİ NASIL KORUNABİLİRİZ?

RSV’ye karşı etkili bir aşı veya tedavi henüz bulunmuyor. Bu yüzden, korunmak için hijyen kurallarına uymak, maske takmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca, RSV belirtileri gösteren kişilerin, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları ve diğer insanlardan uzak durmaları tavsiye ediliyor.



RSV’den korunmak için, şu önlemleri alabiliriz:

* Ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkamalı veya alkol bazlı bir dezenfektan kullanmalıyız.

* Öksürürken veya hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık bir mendille kapatmalı veya dirseğimizin içine öksürmeli veya hapşırmalıyız.





* Enfekte olan kişilerle yakın temas etmemeli, öpüşmemeli, sarılmamalı veya tokalaşmamalıyız.

* Enfekte olan kişilerin kullandığı yüzeyleri veya eşyaları dezenfekte etmeli veya kullanmamalıyız.

* Sigara içmemeli veya sigara içilen ortamlarda bulunmamalıyız.

* Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için sağlıklı beslenmeli, yeterli uyumalı ve egzersiz yapmalıyız.

* RSV riski yüksek olan kişiler (2 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaşın üzerindeki yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar veya kronik solunum hastalığı olanlar) için, doktorun önerdiği ilaçları veya tedavileri düzenli olarak kullanmalıyız.

RSV TEHLİKELİ MİDİR?

RSV, solunum yollarını enfekte ederek, zatürre, bronşiolit, astım ve kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ölümcül olabiliyor. RSV, her yıl dünyada yaklaşık 64 milyon kişiyi enfekte ediyor ve 160 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Bu yüzden, RSV çok tehlikeli bir virüs olarak kabul ediliyor.







RSV, özellikle kış aylarında daha fazla görülüyor. Bu dönemde, korona virüs salgını da devam ediyor. Bu iki virüs, birlikte enfekte olma riskini artırıyor. Ayrıca, RSV ve korona virüs, birbirlerinin belirtilerini maskeleyebilir veya şiddetlendirebilir. Bu nedenle, bu iki virüsten korunmak için, aynı önlemleri almak ve dikkatli olmak gerekiyor.





RSV, yeni bir virüs türü değil, ancak son yıllarda daha fazla görülmeye başladı. Bazı uzmanlar, bu durumun iklim değişikliği, hava kirliliği, sigara kullanımı ve korona virüs salgını gibi faktörlerle ilgili olabileceğini düşünüyor. RSV, gelecekte daha da yaygınlaşabilir ve daha da tehlikeli olabilir.