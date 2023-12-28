Saç dökülmesi yaşayan erkekler dikkat: Bu yöntem kesin çözüm

Güncel verilere göre küresel ölçekte 56 milyon birey, saç dökülmesi sorunuyla mücadele etmektedir. Bu istatistiklerin içerisinde 35 milyon erkek ve 21 milyon kadın bulunmaktadır. Saç dökülmesi, sadece estetik kaygılara değil, aynı zamanda sağlık endişelerine de sebep olmaktadır. Saç dökülmesini önlemek adına alınabilecek tedbirlerle ilgili detaylar şu şekilde:

Saç dökülmesi genetik faktörlerden kaynaklı olduğu kadar yetersiz beslenme, aşırı boya kullanımı ve stres gibi çeşitli etkenlerden de kaynaklanabilir. Ancak, doğal ve besleyici kürlerle bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

Saç dökülmesi için önerilen etkili bir çözüm, soğan kürüdür. İki adet soğan doğranarak bir tencereye konulur ve üzerine geçecek kadar su eklenip yaklaşık 10 dakika kaynatılır. Kaynamış soğan suyu, saç diplerine masaj yapılarak uygulanır. Saçlar bir bone veya havlu ile örtülerek yaklaşık 2 saat bekletilir ve ardından saçlar yıkanarak kür çıkartılır. Soğan, saçın uzamasını hızlandırarak besler ve içerdiği kükürt ile saç köklerini güçlendirir.





Fakat dikkate alınmalıdır ki soğan suyu alerjik reaksiyonlara yol açabilir; bu nedenle cilde önceden test yapılması önerilir.

Saç dökülmesine karşı alınacak diğer önlemler de mevcuttur. Vitamin eksikliği, saç dökülmesine neden olabilir; bu sebeple uzmanlar, kan değerlerini kontrol ettirerek gerekli vitamin takviyelerini önermektedir. Özellikle A, B, C, D ve E vitaminleri, saç sağlığı için kritik öneme sahiptir.

Haftada üç kez saç dökülmesini engelleyen özel bir şampuanla saçlar yıkanması önemlidir. Kimyasal içerikli ürünlerden kaçınmak, saç sağlığı açısından oldukça kritiktir.

Saç şekillendiricileri ve sprey gibi kimyasallardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Saçlar nazikçe şekillendirilerek zarar görmesinin önüne geçilebilir.

Stres faktörü de saç dökülmesini etkileyen önemli bir faktördür. Hem psikolojik hem de fizyolojik nedenlerden dolayı saç dökülmesi yaşanabilir. Stres seviyesini kontrol altında tutarak, saç dökülmesinin önüne geçilebilir.

Kan dolaşımını iyileştirmek için saç diplerine düzenli olarak masaj yapmak da saç dökülmesini engellemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle saç diplerine masaj yapmayı ihmal etmemek, saç sağlığı açısından kritik bir önlemdir.