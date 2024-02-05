Saç dökülmesini bıçak gibi kesen yöntem! Dökülenleri bile geri çıkartacak

Saç, çoğu insanın olmazsa olmazı protein lifidir. Özellikle kadınlarda dikkatli bakım yapıldığı takdirde zamanla saç dökülmesi meydana gelebilir. Bunun en büyük sebebi ise saçlarınıza gereken bakımı yapmamaktır. Saç dökülmesi kronik ve genetik olabileceği gibi yanlış kullanıma bağlı da olabilir.

Jöle uygulanmış, aşırı ısıya maruz kalmış ya da zor şekil verilmiş saçlar zamanla dökülmesine neden olabilir. Bu tür dökülmeler hem doğal yöntemler hem de kimyasal ürünler kullanılarak önlenebilir. Sürekli olarak kimyasal şekillendirici ürünlere maruz kalan saçlarda saç dökülmesinin meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu yazımızda bu dört seçeneği tanıtıyoruz. Dört ipucunu uygulayarak bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz.





"Saç dökülmelerini durdurmanın 4 yolu"

1. Saç dökülmesini önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Saçınıza çok fazla baskı uygulayan örgü, at kuyruğu veya topuz gibi bazı sıkan saç modellerini kullanmaktan kaçının. Bu stiller zamanla saçınızda kalıcı hasarlara neden olur. Saçınızı çekmekten, katlamaktan veya ovalamaktan kaçının. Dengeli beslenmek ve aynı zamanda yeterli miktarda demir ve protein almak çok önemlidir.

2. Güzellik diyetleri durumu daha da kötüleştirebilir ve daha çok saç dökülmesine neden olabilir. Saçlarınız sürekli olarak dökülmeye devam ediyorsa bebek şampuanı kullanmanızı öneririz. Aşırı yağlı saça sahip değilseniz saçlarınızı her gün yıkamanızda bir sakınca yoktur. Saçınızı kurulayın fakat havluyla ovalamayın.





3. Saçınıza şekil vermek için kullanılan ürün ve ekipmanlar saç dökülmesine sebep olabilir. Saç dökülmesini etkileyen ürünlerin arasında ise saç kurutma makinesi, düzleştirici, boya, perma ve saç kremleri bulunmaktadır.

4. Saçınıza şekil vermek için ısı aletleri kullanıyorsanız, bunu yalnızca saçınız nemli veya kuruyken yapın. Ayrıca bu cihazları mümkün olduğu kadar en düşük sıcaklık ayarlarında kullanmaya özen gösterin.