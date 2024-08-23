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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Hatay'da Ziyaretlerde Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da çeşitli sağlık kurumlarını ziyaret etti ve sağlık çalışanlarına destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:26
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Hatay'da Ziyaretlerde Bulundu

Sağlık Bakanı'nın Hatay Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay ilinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilk olarak Valilik'i ziyaret eden Memişoğlu, burada Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi. Toplantı basına kapalı yapıldı.

Hastane Ziyaretleri ve Sağlık Çalışanlarıyla Buluşma

Sonrasında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesini inceleyen Bakan, Habibi Neccar Aile Sağlık Merkezi, Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 11 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu gezdi. Memişoğlu, burada sağlık çalışanlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi ve sağlık merkezine gelen çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Defne Devlet Hastanesi ve Parti Görüşmeleri

Bakan, Defne Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek, Başhekim Barış Kavvasoğlu'ndan hastanedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personelle samimi bir şekilde selamlaşarak moral verdi.

Ziyaretlerin son bölümünde AK Parti İl Başkanlığına uğrayan Memişoğlu, burada partililerle bir süre sohbet etti.

Memişoğlu'na, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan ve Abdulkadir Özel ile bazı ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu (solda), Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu (solda), Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu (solda), Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu (solda), Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu (solda), Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu (solda), Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu (solda), Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programı kapsamında Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu (solda), Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

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