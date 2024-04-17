Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: "Hastane randevuları için artık onay alınacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevuları konusunda yeni bir uygulamanın getirileceğini duyurdu. Bakan Koca, randevularda “onay” sistemi getireceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:56
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: "Hastane randevuları için artık onay alınacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni bir uygulama başlatılacağını duyurdu. Bakan Koca, hastalar için artık 'randevuma geleceğim' onayı alınacağını belirtti. Randevu sahiplerinden bu onay, randevudan önceki gün saat 23.59'a kadar alınacak. Belirtilen süre içerisinde onaylanmayan randevular ise iptal edilecek ve o randevuyu bir başkasının alabilmesi sağlanacak.

Bakan Koca, bu yeni sistemle birlikte, hastanelerdeki aksamaların ve yoğunluğun önüne geçebilmeyi hedeflediklerini belirtti. Diğer yandan artan taleplere karşılık verebilmek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Koca, sorun yaşanmakta olan branşlar ve hastaneler üzerinde teker teker çalışma yapıldığını kaydetti.

Onay verip gelmeyenlere her branşta 15 günlük kısıtlama

Hastane randevuları için artık onay alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sistem üzerinden randevu alıp da gelmeyenler için 15 günlük bir kısıtlama olduğunu, bu kısıtlamanın randevuya olan sadakati görece artırdığını belirtti. Randevuya gelemeyecek olanlar, son dakikaya kadar randevularını iptal edebiliyordu. Ancak Bakan Koca, son dakika iptal edilen randevular nedeniyle boşluk oluştuğuna ve başka kişilerin bu boşluklardan faydalanamadığına dikkat çekti.

Bakan Koca, yaşanan bu durumla ilgili olarak “son dakika iptaller nedeniyle çok sayıda randevu kapasitesi atıl kalıyor. Şimdiye kadar 81 milyon randevu son dakika iptal edilmiş. Bu boşluklara yeniden randevu verilemediği için 17 milyonluk kapasite atıl kaldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, atıl kapasiteyi kullanabilmek için artık hastalardan “randevuma geleceğim” onayı alacaklarını, onaylanmamış olan randevuları başka kişilerin faydalanması için erişime açacaklarını belirtti.

Bakan Koca, “Onay verip de randevuya gelmeyen kişiler, aynı branşta hekim ve sağlık tesislerine müracaat edemeyecek. İki kez aynı durumda olan kişiler ise 15 gün boyunca hiçbir branştan randevu alamayacak” diyerek, alınacak tedbirlerin ilerleyen süreçte daha da artırılabileceğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

Asgari ücret zam şoku emekliye yaradı! SSK, Bağ-kur'luya asgari ücret zammı eklenecek

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek
3
Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin
4
Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak
5
Hasta olmak istemeyen bu çorbadan kase kase içiyor! Canan Karatay'dan dinçlik veren çorba tarifi
6
Cilt kırışıklıklarına bu yöntemle veda edin! Ameliyatsız iğnesiz botoks etkisi yaratıyor
7
Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Meclis'te onay aldı! 1 Mayıs'tan sonra tüm su faturalarına yüzde 25 destek sağlanacak

4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

KPSS 65 puanla memur olma şansı! Gelir İdaresi Başkanlığı 38 ilde memur alımı yapacak

Altın fiyatlarını tepetaklak yapacak gelişme! Bu fiyat aralığına aman dikkat

Parasını buna yatıran başını taşlara vuracak! Ünlü ekonomist kara haberi uçurdu

Asgari ücret zam şoku emekliye yaradı! SSK, Bağ-kur'luya asgari ücret zammı eklenecek

Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

Dolar o tarihte 4 TL birden çakılacak! Ünlü ekonomist alevli günü işaret etti

Resimde ilk gördüğünüz şey kim olduğunuzu söylüyor! Tek görselle kişilik testi