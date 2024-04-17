Sağlık Bakanı Koca duyurdu: "Hastane randevuları için artık onay alınacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni bir uygulama başlatılacağını duyurdu. Bakan Koca, hastalar için artık 'randevuma geleceğim' onayı alınacağını belirtti. Randevu sahiplerinden bu onay, randevudan önceki gün saat 23.59'a kadar alınacak. Belirtilen süre içerisinde onaylanmayan randevular ise iptal edilecek ve o randevuyu bir başkasının alabilmesi sağlanacak.

Bakan Koca, bu yeni sistemle birlikte, hastanelerdeki aksamaların ve yoğunluğun önüne geçebilmeyi hedeflediklerini belirtti. Diğer yandan artan taleplere karşılık verebilmek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Koca, sorun yaşanmakta olan branşlar ve hastaneler üzerinde teker teker çalışma yapıldığını kaydetti.

Onay verip gelmeyenlere her branşta 15 günlük kısıtlama





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sistem üzerinden randevu alıp da gelmeyenler için 15 günlük bir kısıtlama olduğunu, bu kısıtlamanın randevuya olan sadakati görece artırdığını belirtti. Randevuya gelemeyecek olanlar, son dakikaya kadar randevularını iptal edebiliyordu. Ancak Bakan Koca, son dakika iptal edilen randevular nedeniyle boşluk oluştuğuna ve başka kişilerin bu boşluklardan faydalanamadığına dikkat çekti.

Bakan Koca, yaşanan bu durumla ilgili olarak “son dakika iptaller nedeniyle çok sayıda randevu kapasitesi atıl kalıyor. Şimdiye kadar 81 milyon randevu son dakika iptal edilmiş. Bu boşluklara yeniden randevu verilemediği için 17 milyonluk kapasite atıl kaldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, atıl kapasiteyi kullanabilmek için artık hastalardan “randevuma geleceğim” onayı alacaklarını, onaylanmamış olan randevuları başka kişilerin faydalanması için erişime açacaklarını belirtti.

Bakan Koca, “Onay verip de randevuya gelmeyen kişiler, aynı branşta hekim ve sağlık tesislerine müracaat edemeyecek. İki kez aynı durumda olan kişiler ise 15 gün boyunca hiçbir branştan randevu alamayacak” diyerek, alınacak tedbirlerin ilerleyen süreçte daha da artırılabileceğine dikkat çekti.