Sağlık Bakanı Memişoğlu Gaziantep Şehir Hastanesini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Gaziantep Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin sağlık sektöründeki hedefleri hakkında konuştu. Bakan Memişoğlu, "Türkiye'yi, dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ve sağlık bilgisini, teknolojisini üreten ülkesi haline getireceğiz" ifade etti.

Hastane Ziyareti ve Bilgilendirmeler

Bir dizi program kapsamında Gaziantep'e gelen Memişoğlu, hastane başhekimimiz Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu eşliğinde hastane personeliyle bir araya geldi. Sağlık çalışanlarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Bakan, Gaziantep'in sağlık açısından önemine dikkat çekti.

Şehir Hastanelerinin Önemi

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuna atıfta bulunarak, şehir hastanelerinin Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. "Büyük şehir hastanelerimiz artık sadece hizmet vermekle kalmayacak, aynı zamanda bilim ve teknolojinin üretildiği alanlar olacak" dedi.

Yeni Hastaneler ve Beklentiler

Oğuzeli ve Nurdağı'nda açılan 75 yataklı acil durum hastanelerinin de altını çizen Bakan, sağlık hizmetlerinin titizlikle sunulmasında tüm sağlık çalışanlarına toplum tarafından destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. "Özveriyle çalışan sağlık emekçilerine sahip çıkılmasını bekliyoruz" diyerek, sağlık alanındaki gelişmelerin tüm toplumu olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Önemli Katılımlar

Ziyarette; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı da yer aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı (solda) ile Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu (sağ2) da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı (solda) ile Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu (sağ2) da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı (solda) ile Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu (sağ2) da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı (solda) ile Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu (sağ2) da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı (solda) ile Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu (sağ2) da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı (solda) ile Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu (sağ2) da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı (solda) ile Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu (sağ2) da hazır bulundu.