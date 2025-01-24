Sağlık Bakanı Memişoğlu İzmir'de Elektrik Kesintisi ve Hastane Durumunu Değerlendirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir'de Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan otel yangını hakkında yaptığı açıklamada, "Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı, inşallah onları da taburcu edeceğiz." ifadesini kullandı.

İzmir Sağlık Sektörü Değerlendiriliyor

İzmir Valisi Süleyman Elban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memişoğlu, "İzmir, sağlık alanında iyi seviyede. 31'i kamu, biri şehir, ikisi üniversite olmak üzere toplam 64 hastanemiz mevcut." dedi.

Aile Hekimliği Vurgusu

Bakan Memişoğlu, sağlık politikalarının temel hedefinin koruyucu hekimliğe yönelik olduğunu ve aile hekimlerinin bu süreçte daha fazla ön plana çıkarılacağını belirtti. "Bağımlılık, kötü beslenme, hareketsizlik gibi unsurları dışlayarak sağlığımızı korumak için aile hekimlerimizi ön plana çıkaracağız," diye ekledi.

Kış Dönemi Sağlık Önlemleri

Mevsimsel hastalıklara dikkat çeken Bakan, "Kış döneminde solunum enfeksiyonu vakalarında bir artış görülüyor ancak geçen senelere göre büyük bir farklılık yok. Bu hastalıkların çoğu iyi beslenme ve dinlenmekle daha hızlı geçiyor," ifadelerini kullandı.

Yatırım ve Yenileme Projeleri

İzmir’in sağlık altyapısını güçlendirecek projeleri duyuran Memişoğlu, Tepecik ve Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanelerini 2025 yılı yatırım programına aldıklarını ve bu hastanelerin fiziki durumu için projeler hazırlayacaklarını aktardı. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından inşa edilen hastanenin de yakında hizmete açılacağını belirtti.

Ziyarette AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Bakan'a eşlik etti. Memişoğlu, İzmir'deki programının devamında "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İzmir Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katılacak, ayrıca İzmir Şehir Hastanesi, Bayraklı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirecek.