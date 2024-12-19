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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şanlıurfa'da Önemli Açıklamalar

Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da sağlık hizmetlerini ve yeni projeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:57
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şanlıurfa'da Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Destek Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, "Komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır." dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile bir araya gelen Bakan Memişoğlu, ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı ve UMKE Lojistik Merkezini ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın sağlık hizmetleri gelişiyor

Yerküredeki tüm sağlık çalışanları ile birlikte 21,437 sağlık çalışanıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Memişoğlu, "; 2025 sonu itibarıyla Şanlıurfa'mızı şehir hastanesine kavuşturacağız." dedi. İlgili projenin inşaatı şu an için %80 seviyesine ulaşmış durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan sağlık dönüşümünü örnek göstererek, Şanlıurfa’nın sağlık hizmetlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

UMKE ve Acil Durum Yönetimi

Bakan Memişoğlu, UMKE'nin afetlerde, acil durumlarda sağlık hizmeti sunacak şekilde hazırlıklı olduğunu ifade etti. "UMKE, bugün Suriye'de sağlık hizmetleri anlamında görev alarak acil müdahalelerde bulunmuştur," diyerek bu ekibin önemine vurgu yaptı.

Aile Hekimleri ve Sağlık Süreçleri

Bakan, aile hekimlerinin sağlık sisteminin en önemli unsurları olduğunu belirterek, "Son 1 ayda yaklaşık 5 milyon üzerinde insanımızı taradılar ve onlara koruyucu sağlık hizmeti sundular. Aile hekimlerimizin yüzde 80'i, aldıkları ücretin yaklaşık %20 fazlasını kazandı," diye ekledi.

Memişoğlu, aile hekimlerinin kendi nüfuslarının sağlığı için cesurca çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

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