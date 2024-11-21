Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan Çetesi İle Mücadele Devam Edecek

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 3. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'nde konuştu

Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yenidoğan çetesiyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde, "(Yenidoğan çetesi) çeteyi ortaya çıkartan, onu takiple delillendiren, bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Onları yakalattığımız için mi?" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Sağlık Hizmetlerindeki Başarısı

Memişoğlu, 60 binin üzerinde ebesi bulunan Türkiye'nin, dünyada en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden biri olduğunu vurguladı. "Türkiye, en iyi sağlık çalışanları ve altyapısıyla hizmet veriyor. Bu başarı sağlık çalışanlarının sayesindedir" dedi.

Ebelik Mesleğinin Kutsallığı

Doğum yöntemlerine dikkat çeken Memişoğlu, sezaryen ile ilgili yanlış bilgilendirmelere karşı uyarıda bulundu. "Sezaryen, tıbbi gereklilik durumunda en fazla 10 doğumda 1,5 kez yapılması gereken bir ameliyattır. Ebelik, çok kutsaldır ve adanmışlık mesleğidir" diye konuştu.

Anne ve Bebek Sağlığı Üzerine Veriler

Bakan, 2002'de 100 bin doğumda kaybedilen anne sayısının 64 iken, bu sayının bugün 13’e düştüğünü belirtti. Bebek ölümlerinin de 30.5'ten 9.2'ye düştüğünü aktararak, "Bu oranlardaki düşme hepimizin başarısıdır. Dünya standartlarını yakaladık" dedi.

Ebelik ve Doğurganlık Oranı Üzerine Öneriler

Memişoğlu, ebelerden anne adaylarını doğuma hazırlamalarını isteyerek, sezaryen oranlarının %50'den %20'nin altına düşmesi konusunda destek istedi. Ayrıca, doğurganlık oranlarındaki düşüşe dikkat çekerek, "Doğurganlık oranımız eğer 2'nin altına düşmüşse, toplumumuz azalıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Medya ile İletişim ve Kongreye Katkılar

Bakan Memişoğlu, kongre sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kongreye telgraf gönderdi. Ayrıca, Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Nesibe Üzel, ebeliğin önemine dair konuştu.

Kongrenin açılışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı sanatçılar bir konser verdi, ayrıca ebelik eğitimi alan öğrencilerin giydiği kıyafetler mini defileyle sunuldu. Memişoğlu, defile sonunda mankenlerle fotoğraf çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.