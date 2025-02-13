Sağlık Bakanlığı'ndan Ambulansların Ulaşım Hızı Hakkında Açıklama

Ambulansların Acil Müdahale Performansı

Sağlık Bakanlığı, 112 ambulanslarının kentsel vakalara ulaşım hızıyla ilgili çarpıcı verileri paylaştı. 2024 yılı içerisinde 6 milyon 798 bin 557 vakaya müdahale gerçekleştiren ambulansların, kentlerde ilk 10 dakika içerisinde vakalara ulaşım oranı %90'ın üzerinde olarak kaydedilmiştir.

Koçyiğit'e Geçmiş Olsun Dilekleri

Bir sosyal medya paylaşımında, Londra'da kaza geçiren ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit'e geçmiş olsun dilekleri de yer aldı. Bakanlık, Koçyiğit'in acil sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğine dair yaptığı olumlu açıklamalardan memnuniyet duyduğunu belirtirken, bazı negatif yorumları da üzülerek izlediklerini ifade etti.

Bakanlık, bu açıklamalarla, Türkiye'deki acil sağlık hizmetlerinin önemini ve etkisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.