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Sağlık Bakanlığı’ndan tarihi karar: Madımak otu artık tıbbi bitki listesinde! Bu ot hastalıklara son veriyor

Madımak otu, tıbbi bitki listesine eklendi. Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte madımak otunun insan sağlığına etkileri…

Yayın Tarihi: 25.02.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:51
Sağlık Bakanlığı’ndan tarihi karar: Madımak otu artık tıbbi bitki listesinde! Bu ot hastalıklara son veriyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Polygonum aviculare L. yani “madımak otu”nun tıbbi bitki listesine eklendiğini açıkladı. Madımak otu nedir? Madımak otunun faydaları nelerdir? İşte detaylar...

MADIMAK OTU NEDİR?

Madımak otu, kuzukulağıgiller familyasından toprak üstünde yatık bir şekilde sürünerek büyüyen bir bitki türü. Bilimsel adı Polygonum cognatum olarak da bilinen madımak zaman zaman pembe çiçekler açan yeşil ve odunsu gövdeli bir bitkidir. Birçok türe sahip olan madımak iri yapraklarıyla diğer türlerden ayrılmaktadır. 

MADIMAK OTU

Tıbbi olarak da kullanılan madımak bitkisi ülkemizde daha çok İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Çiğ olarak salatalarda tüketilen madımak aynı zamanda yemek olarak da tüketilmektedir. Madımak aşı, cacığı, mıhlaması, çorbası, yahnisi, böreği, gözlemesi ve bükmesi bazı madımak yemeği çeşitleri olarak bilinmektedir.

MADIMAK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

MADIMAK OTUNUN ÖZELLİKLERİ

Madımak otunun insan sağlığına faydaları ise saymakla bitmiyor. Vitamin ve mineraller açısından da zengin olan madımak birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Madımak otunun faydalarından bazıları şu şekildedir;

Antioksidan bakımından zengin olan madımak otu vücudu dışarıdan gelen serbest radikallere karşı korumaktadır.

MADIMAK OTUNUN ÖZELLİKLERİ

Yüksek kan şekeri seviyesini düşürmede başarılı olan madımak kalp sağlığını da korumaktadır.

Madımak tüketiminin idrar söktürücü özelliği olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte hazımsızlık ve şişkinlik gibi çeşitli sindirim sistemi sistemi sorunlarına iyi gelen madımak mide problemlerinin de önüne geçmektedir.

MADIMAK HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı’nın madımak otunu tıbbi bitki listesine eklemesi, bu bitkinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Madımak otu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir bitki olarak sofralarımızda yerini almayı hak ediyor.

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