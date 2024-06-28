Sağlık Bakanlığı saat verip uyardı: Güneşin zararlı ışınlarından korunarak cilt kanseri riskini azaltın

Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda önemli uyarılarda bulunarak, özellikle cilt kanseri riskine karşı vatandaşları bilgilendirdi. Güneşin en yoğun olduğu saatler olan 11.00-15.00 arasında dışarıda bulunulmaması gerektiğini belirten yetkililer, bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini ifade etti.



CİLT KANSERİ TÜRLERİ VE BELİRTİLERİ

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri başlıca üç türde görülüyor: Bazal hücreli karsinom (BHK), skuamöz hücreli karsinom (SHK) ve melanom. Cilt kanserlerinin en yaygın türleri olan BHK ve SHK genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşurken, melanom cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.

Ciltte yeni leke, mevcut çil veya benlerde değişiklikler fark edilmesi durumunda hemen doktora başvurulması gerektiği vurgulanıyor. Vücuttaki benlerin genellikle zararsız olduğunu belirten yetkililer, ancak bu benlerden birinin farklı görünmesi veya 25 yaşından sonra yeni bir benin ortaya çıkması durumunda doktora başvurulması gerektiğini belirtiyor.

GÜNEŞTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Cilt kanserinden korunmak için alınması gereken önlemler konusunda da bilgi veren Sağlık Bakanlığı, güneşe maruz kalma süresinin azaltılmasının önemine dikkat çekiyor. Bakanlık yetkilileri, güneşin en yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Açık kalan deri bölgelerine güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu krem sürülmesi ve 2-3 saatte bir bu kremin tekrarlanması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanarak cildin korunması gerektiği belirtiliyor.

Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biri olarak gösteriliyor. Yetkililer, gölgede durmanın cilt kanseri riskini azaltmada önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Vatandaşların bu önlemleri alarak, özellikle yaz aylarında güneşten korunarak cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceği ifade ediliyor.

