Şak diye zayıflamanın sırrı o meyvede çıktı! 1 ay sonra görenler sizi tanıyamayacak

Kışın sofralarımızı süsleyen ve birçok vitamin ile minerale sahip olan ayva, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığımıza olan olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Son günlerde popülerlik kazanan "Kahveli Ayva" tarifi, hızlı kilo verme ve sağlıklı yaşamı destekleme amacı taşıyor.

Ayva, içerdiği A ve B vitaminleri ile gücü artırmanın yanı sıra, kan dolaşımını hızlandırarak çeşitli sağlık sorunlarına çözüm sunuyor. Ayrıca, afrodizyak etkileriyle bilinen ayva, kış aylarında sofralarımızı renklendirirken, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve cildin genç kalmasına yardımcı oluyor.





Kahveli ayva nasıl yapılır?

1 adet ayva

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

Yarım limon

Nasıl Yapılır:

Ayvayı soyup dilimleyin.

Üzerine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini eleyerek serpin.

Yarım limonu damak zevkinize göre ayvaların üzerine sıkın.

Toplam kalori: 140

Ayva ile Nasıl Kilo Verilir?





Bol lif içeriği sayesinde metabolizmayı düzenleyen ayva, kilo verme sürecine olumlu etkiler sağlar. Şekersiz tüketildiğinde ödem atmayı kolaylaştıran ayva, sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezidir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan, ayva tüketimiyle birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretiminin arttığını belirterek, "Dolaşımda taşınan oksijen miktarı yükselir ve dokulara daha fazla oksijen gitmesi, sağlıklı ve genç bir cilt anlamına gelir" diyor.

Ayrıca, kış aylarında bağışıklığı güçlendiren ayva, kahve ile buluştuğunda ortaya çıkan "Kahveli Ayva" tarifiyle hem lezzetli bir alternatif sunuyor hem de vücut sağlığını destekliyor.

Sağlıklı yaşamın anahtarı, sofralarımıza lezzet katan ayva ile kahve buluşuyor. Bu eşsiz ikili, güzellik ve sağlık için bir araya geliyor, sofralarımıza renk katıyor!