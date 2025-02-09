Sakarya'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Sakarya'da, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla pek çok etkinlik düzenlendi. Sakarya Valiliği, Sakarya Yeşilay Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin iş birliğiyle Adapazarı Çark Caddesi'nde farkındalık amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Olay Yeri Canlandırması ve Bilgilendirme Standları

Etkinlikte, senaryo gereği bir sigara bağımlısının kalp krizi geçirip öldüğü bir olay yeri canlandırması yapıldı. Olay yeri inceleme ekibi, sigara izmaritleriyle birlikte güvenlik şeridi oluşturdu. Sağlık ekipleri, toplum destekli polislik, asayiş şube ve narkotik şube ekipleri de canlandırmaya dahil oldu. Caddede bulunan vatandaşlar canlandırmayı ilgiyle izledi.

Vali Yardımcısından Sigarayı Bırakma Mesajı

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, yaptığı konuşmada sigarayı bırakma çağrısında bulundu. Çark Caddesi'ndeki etkinliğin ardından Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde de bilgilendirme stantları açıldı. Çocuklara kitap, şapka, kalem ve rozet gibi hediyeler verildi.

Uzmanlardan Önemli Açıklamalar

Sakarya Yeşilay Şube Başkanı ve Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, sigara içen ama bağımlı olmadığını düşünenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu vurguladı. Genç, sigaranın hem sağlık hem de ekonomik açıdan zarar verdiğini belirterek, farkındalık sağlamanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, bu yıl 'Dumansız Kampüs' projesine geçtiklerini duyurdu. Taylan, belirli alanlarda sigara içmenin yasaklanacağı bu konseptin, gençler üzerindeki olumlu etkilerini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Taylan, gençlerde sigara başlangıcının ardında merak ve arkadaş etkisinin önemli rol oynadığını vurgulayarak, bu faktörlerin bir araya gelmesinin gençlerde olumsuz davranışları artırabileceğine dikkat çekti.