Salgın paniği tekrar başladı! Vakalarda ilginç belirtiler görüldü

Uzmanlar görülmeyen vakalar gördüğünü açıkladı. Bundan kaynaklı salgınlar görülebileceğini duyurdu. Bu korkutan uyarı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

UZMANLARDAN SALGIN UYARISI!

Son zamanlarda birçok hastalık için aşı tavsiye edilmesine rağmen retle karşılaşıldığını uzmanlar duyurdu Doktorlar, doz eksikliğinin, aşı red çoğalmasının bulaşıcı hastalıklarda artışa sebep olacağını belirtti.

Başhekim Prof.Dr. Mine Gürsaç Çelik, çocukların öncelikli olarak tüm toplumda aşının önem taşıdığının bilinmesi gerektiğini duyurdu. Aşırı retleri ardından görülmeyen vakalar görülmeye başlamıştır. Yeni doğan bebeklerde kızamık ve boğmaca vakalarının görüldüğü açıklandı. Yoğun bakımda olup risk taşıyan bebekler olduğu konusunda vatandaşlar uyarıldı. Vatandaşların verilen uyarılara kulak vermesi konusunda dikkat çekti.

Aşı yaptırmamak kişilerin kendi tercihleridir. Fakat çocuklarına, çevrede temas ettiği insanlara karşı risk taşımaktadırlar. Duyarlı olarak aşıları vaktinde yaptırmak önemlidir. Yeni doğan bebekler için yetişkinlerin aşılı olması önemlidir. Çocukluk döneminde aşılar gerçekleştirilirse ortada risk faktörü yaratacak problem kalmayacaktır.

Önceki senelerde karşılaşılmayan kızamık vakaları ile karşılaşıldığı belirtildi. Aşılanmamış hastalarda ve aşıyı reddeden hastalarda görüldüğü belirtildi. Aşı reddi artış gösterirse Türk toplumunda salgınlar görülebilir ve çocuklar hayatlarını kaybedebilir.

Yeni doğan bebeklerde boğmacaya rastlanmazken şu an 2 tane yoğun bakımda boğmaca tanısı konulmuş bebek olduğu ortaya çıktı. Şu an ise bir bebeğin hayati riskinin olduğu ve yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak takipte olunduğu açıklandı.