Salgın tehlikesi başladı: Soğuk havada ani ölümlere dikkat

Havaların soğumasıyla beraber kış aylarında kalp kriz riskleri artış gösterirken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, soğuk havaların kalp hastalıklarına davetiye çıkardığına değindi.

Salgın tehlikesi başladı: Soğuk havada ani ölümlere dikkat
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Soğuk havalarıyla kalp sağlığı üzerinde etkiler ön plana çıkartılırken Fatih Çam, insanlar sıcakkanlı canlılardır, bu durumda havalar soğuduğunda vücut ısılarının korunması zorunlu hale gelir. soğuk habada ısı kaybını önlemek için vücut kan damarları büzülerek ısı kaybı azalarak kalbin iş yüzü belirgin hale gelirken ayrıca damarlarda daralmalar olduğunu açıkladı.

Soğuk havalarda daha çabuk yorulma olurken nefes nefes kalınmalar yaşanır. Aynı zamanda damarlar büzülerek kan miktarında ise azalmalar yaşandığından oksijenin az gittiği görülür. Kalp yetersizliği olanlarda, kalp yetersizliğinde artma, kalp ritmi bozuklukları, koroner damarlarında darlık olanlarda göğüs ağrısı ve hatta kalp krizi ortaya çıkabilir.

kışık kalp krizi


KIŞIN KALP KRİZİ RİSKİ ÇOK

Dr. Fatih Çam, tansiyonun yükselmesiyle kalbe dönen kan miktarının artışıyla kanda oksijen miktarının azaldığına değinerek herkesin evinin önünde kaldırımın karını temizleme zorunluluğu olduğuna Amerika Bileşik Devletleri ve Kanada'da kışın kar küreme sırasında yaşanan ortaya çıkan kal krizi ve ani ölümler sık sık yaşanmaktadır. Soğuk havalar kalp kriz riskini artırırken kalp hastalıkları her sene grip aşısı, beş yılda bir de zatürre aşısı olunması gerekir. Sağlıklı kişilerde yaşanan kırgınlıklardan ötürü soğuk algınlığa tabloları kalp hastalıklarının en önemli ölüm nedeni olarak arasında aşıların ihmal edilmemesine karşı uyarılar yapıldı.

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