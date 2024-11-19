Samsun'da 350 Yataklı Dev Hastane İçin Yer Tahsisi Gerçekleşti

Samsun'un Atakum İlçesinde Yeni Hastane Projesi

Samsun'un Atakum ilçesinde, 2,4 milyar liraya mal olması planlanan 350 yataklı hastanenin yer tahsisi gerçekleştirildi. Hastanenin tamamlanması için 900 gün süre öngörülüyor.

Hastane Yer Tahsisi ve İhale Süreci

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, yaptığı açıklamada, Samsun Şehir Hastanesi'nden sonra bu projenin Samsun için önemli bir sağlık yatırımı olduğunu vurguladı. Uras, Sağlık Bakanlığı'nın 2 Eylül tarihinde ihale sürecini tamamladığını ifade etti.

İnşaat Süreci ve Detaylar

Uras, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve firma yöneticilerinin katılımıyla hastanenin yer tesliminin yapıldığını belirtti. Firma yetkililerinin gerekli inşaat ruhsat işlemlerini tamamlamasının ardından 350 yataklı hastanenin inşasına başlanacağı bildirildi.

Hastanenin Özellikleri

Atakum Devlet Hastanesi, Balaç Mahallesi'nde inşa edilecek. Uras, hastanenin gerekli durumlarda 500 yatak kapasitesine çıkarılabileceğini belirtti. Hastane bünyesinde 82 poliklinik, 12 ameliyathane, 26 acil müşahede ve 64 yoğun bakım yatağı bulunacak. Ayrıca, 15 cihazlı diyaliz ünitesi ile 6 doğum salonu da hizmet verecek.

Atakum Devlet Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte, vatandaşların Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'ndan daha güçlü bir sağlık hizmeti alabilecekleri öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Atakum ilçesinde 2.4 milyar liraya 900 günde tamamlanması planlanan 350 yataklık hastanenin yer tahsisi yapıldı. Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras (sol 2), hastanenin yapılmasının planlandığı arazide inceleme yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 2.4 milyar liraya 900 günde tamamlanması planlanan 350 yataklık hastanenin yer tahsisi yapıldı. Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras (sol 2), hastanenin yapılmasının planlandığı arazide inceleme yaptı.