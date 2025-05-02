Samsun'da Nadir '4 Yaprakçıklı Aort Kapağı' Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Samsun'da Kapalı Yöntemle Nadir Aort Kapağı Ameliyatı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 80 yaşındaki Muzaffer Uslu'nun 4 yaprakçıklı aort kapağını başarıyla değiştirdi. Ameliyat, TAVİ yöntemiyle gerçekleştirildi.

80 yaşındaki Muzaffer Uslu, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yürürken yaşadığı nefes darlığı ve bayılma şikayetleri nedeniyle Merzifon Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İleri düzeyde daralmış aort kapağı bulunan Uslu, iki gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda, Uslu’nun aort kapağının nadir görülen ve 'Quadricuspis' olarak adlandırılan 4 yaprakçıklı olduğu belirlendi.

Başarılı TAVİ Yöntemi

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ ve ekibi, Muzaffer Uslu'yu hemen ameliyata aldı. TAVİ işlemi ile aort kapağı değiştirildi ve operasyon yaklaşık 50 dakika sürdü.

Hastanede iki gün içinde sağlığına kavuşan Uslu'nun taburcu edilmesi bekleniyor. Doç. Dr. Yenerçağ, bu operasyondan önce böyle bir vaka ile karşılaşmadıklarını ve literatürde 4 yaprakçıklı aort kapağının toplumda 100 binde 4 görüldüğünü ifade etti.

Nadir Vaka ile İlgili Detaylı Çalışmalar

Yenerçağ, "Dünyada 17 hastaya TAVİ işlemi yapılmış. Ülkemizden bildirilen vaka örneği bulunmadı. Nadir görülen bu durumla ilgili akademik çalışmalara katkıda bulunmayı planlıyoruz," dedi.

Muzaffer Uslu, ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 4 yaprakçıklı aort kapağı bulunan 80 yaşındaki Muzaffer Uslu’nun aort kapağı başarılı bir operasyonla değiştirildi. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ (solda) ve ekibi, yaptıkları tetkikler sonucunda, Uslu’nun aort kapağının normalde 3 yaprakçıklı olması beklenirken, nadir görülen ve “Quadricuspis” olarak adlandırılan 4 yaprakçıklı aort kapağına sahip olduğunu tespit etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 4 yaprakçıklı aort kapağı bulunan 80 yaşındaki Muzaffer Uslu’nun aort kapağı başarılı bir operasyonla değiştirildi. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ (solda) ve ekibi, yaptıkları tetkikler sonucunda, Uslu’nun aort kapağının normalde 3 yaprakçıklı olması beklenirken, nadir görülen ve “Quadricuspis” olarak adlandırılan 4 yaprakçıklı aort kapağına sahip olduğunu tespit etti.