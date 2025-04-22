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Samsun'da Normal Doğumun Önemi Vurgulandı: Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen 'Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu', normal doğumun önemini ve sağlık üzerindeki etkilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:35
Samsun'da Normal Doğumun Önemi Vurgulandı: Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu Gerçekleştirildi

Samsun'da 'Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu' Gerçekleştirildi

Samsun, normal doğumun önemini vurgulamak ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla 'Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

Özel Salon, Uzmanların Buluşma Noktası

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, alanında uzman hekimler ve akademisyenler, doğum tercihlerini etkileyen faktörler ve normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkileri hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın Teşvikleri

Sempozyum, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Normal Doğum Eylem Planı' çerçevesinde, tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla organize edildi.

Sağlık Müdürü Uras’ın Açıklamaları

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, sempozyumda, doğumun insan yaşamının en temel, doğal ve mucizevi süreci olduğunu belirterek, konunun her yönüyle inceleneceğini ifade etti. Uras, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın doğal doğumu teşvik etme çabalarını sadece sağlık bilinci olarak değil, aynı zamanda güçlü ve sağlıklı nesillerin temeli olarak nitelendirdi.

Sezaryen ve Doğum Tercihleri Üzerine Düşünceler

Uras, sezaryenin aslında bir doğum tercihi değil, bir ameliyat olduğunu vurgulayarak, "Sezaryen, anne ve bebek sağlığı açısından bir tehdit olduğu zaman doktor tarafından verilen bir karardır" dedi. Bu tür bir doğumun, bağırsak yapışıklığı ve diğer komplikasyonlar gibi tehlikeleri beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Ayrıca, doğumdan sonra çocuğun yaşaması gereken fizyolojik ritmin kaybolması durumunun da anne ve çocuk için risk oluşturduğunu sözlerine ekledi. Uras, aynı zamanda 21-28 Nisan tarihleri arasındaki Ebeler Haftasını da kutladı.

Katılımcılar ve Destek

Sempozyuma, Samsun Vali Yardımcısı Vekili Şeref Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, akademisyenler, doktorlar, hemşireler, ebeler, sağlık çalışanları ve anne adayları katıldı.

Samsun'da normal doğumun önemini vurgulamak ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla...

Samsun'da normal doğumun önemini vurgulamak ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Samsun'da normal doğumun önemini vurgulamak ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla...

Samsun'da normal doğumun önemini vurgulamak ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" gerçekleştirildi.

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