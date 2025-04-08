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Samsun'da Sağlık Turizmi Paneli: Geleceğin Doktorları ve Vizyonları

OMÜ'de düzenlenen sağlık turizmi panelinde, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli ve Samsun'un rolü gündeme getirildi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:46
Samsun'da Sağlık Turizmi Paneli: Geleceğin Doktorları ve Vizyonları

Samsun'da Sağlık Turizmi Paneli: Geleceğin Doktorları ve Vizyonları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen "Küreselleşen Dünyada Geleceğin Doktorları İçin Bir Vizyon" konulu sağlık turizmi paneli, önemli tartışmalara sahne oldu. Panelde OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli ve Samsun'un bu alandaki rolünü vurguladı.

Paneldeki Sunumlar ve Katılımcılar

OMÜ UZEM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, ABD'den katılan Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri "Sağlık Turizmi Hukuku" hakkında bilgiler sundu. Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver adına Dr. Ezgi Canpolat ise "USHAŞ'ın Ulusal ve Uluslararası Sağlık Alanındaki Projeleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Medikal Turizm" başlığıyla Samsun'daki sağlık turizminin gelişim aşamalarını anlattı.

Türkiye, Sağlık Turizminde Yükseliyor

Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Türkiye'ye 2023 yılında 1,5 milyon, 2024 yılında ise 2 milyon sağlık turistinin geleceğine dikkat çekti. "Dünyada sağlık turizminin yüzde 3'lük bir kısmını Türkiye almaktadır," diyen Kurnaz, Samsun'a 2024 yılı içinde 30 bin sağlık turistinin gelmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca, bu turistlerin yaklaşık 5 bininin OMÜ'ye yönlendirileceğini belirtti.

Sağlık Turizmi için Neden Türkiye?

Kurnaz, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin Kanada, ABD veya İngiltere gibi ülkelere göre %50 daha uygun olduğunu vurguladı. Kurnaz, "İngiltere'de sağlık hizmeti almak için yaklaşık 18 hafta beklemeniz gerekiyor," dedi ve Türkiye'nin sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesine dikkat çekti.

Akreditasyon ve Sosyal Medya

OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Türkiye'nin sağlık sektöründe dünya standartlarını yakaladığını ifade etti. Sağlık turizminde akreditasyonun önemine değinen Bulut, sosyal medyanın rolünün de büyüleyici olduğunu belirtti. "Sağlık turistlerine ulaşmanın yolları sosyal medya reklamları ve hasta tavsiyeleri üzerinden gerçekleşiyor," dedi.

Türkiye'nin Sağlık Turizmi Potansiyeli

Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, Türkiye'nin sağlık turizminde oldukça iyi bir noktada olduğunu vurguladı. Özkan, sağlık turizminde tanıtımın önemine dikkat çekerek, "Tanıtım ve transfer süreçlerine dikkat etmeliyiz," şeklinde konuştu.

Panelin sonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu akademisyenler ve öğrenciler, sağlık turizminin geleceğine dair umutlarını paylaştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "küreselleşen dünyada geleceğin doktorları için bir vizyon"...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "küreselleşen dünyada geleceğin doktorları için bir vizyon" konulu sağlık turizmi paneli düzenlendi. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, panelde sunum gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "küreselleşen dünyada geleceğin doktorları için bir vizyon"...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "küreselleşen dünyada geleceğin doktorları için bir vizyon" konulu sağlık turizmi paneli düzenlendi. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, panelde sunum gerçekleştirdi.

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