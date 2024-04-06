Saniyeler içinde 36 beden görünmek mümkün! Bu tüyoları bilenin diyete ihtiyacı yok

38 BEDENE DÜŞÜREN 5 KIYAFET HİLESİ! ÜNLÜLER BUNLARI UYGULUYOR!

38 beden görünmek herkesin hayalidir. Ancak zaman içinde aldığımız kilolar nedeni ile giydiğimiz kıyafetleri kendimize yakıştırmayız. Ama fazla kilolarınızı anında saklayacak, kilo vermenize gerek bile kalmadan daha zayıf görünmenizi sağlayacak kıyafet hileleri ile sizde istediğiniz bedeni göstereceksiniz. İşte bu kıyafet hilelerine uyarak sizde daha zayıf görünebilirsiniz. İşte çok işinize yarayacak kıyafet tüyoları….





1. Korse: öncelikle kadınlar kaç kilo olursa olsun belinin ince görünmesini isterler. Belinizi olduğundan daha ince göstermek için ise korse kullanabilirsiniz. Korse hem etek ve elbiselerin altına hem de pantolonu altına rahatlıkla giyilebilir. Böylece varsa göbeğinizin de topallanmasını sağlarsınız.

2. Yüksek Bel Pantolon: Yüksek bel pantolonlar bel bölgesini daha güzel gösterir. Belinizin daha ince ve zarif görünmesine neden olur.

3. Dikey Çizgili Kıyafetler: Dikey çizgili kıyafetler vücudu hem daha zayıf hem de daha uzun gösteren kurtarıcı kıyafetlerdir. Kıyafetlerinizi seçerken unlara dikkat etmeye özen göstermelisiniz.

4. Koyu Renkler: Koyu renkler açık renklere göre kişiyi daha zayıf gösterir. Bu nedenle kombinleriniz de eğer fazla kilonuz var ise siyah, lacivert, koyu yeşil gibi renkler tercih edebilirsiniz.

5. V Yaka Kıyafetler: V yaka kıyafetler boyunuzu olduğundan daha uzun gösterdiği gibi aynı zamanda daha zayıf gösterir. Bu nedenle kıyafetleriniz seçerken v yaka kullanabilirsiniz.

6. Doğru Beden Seçimi: Kıyafetlerinizi doğru bedeni seçmelisiniz. Olduğundan dar ya da geniş kıyafet seçimi genellikle yanlıştır Vücudunuza uygu kıyafetler giymeye özen göstermelisiniz.