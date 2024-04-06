Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Saniyeler içinde 36 beden görünmek mümkün! Bu tüyoları bilenin diyete ihtiyacı yok

38 beden görünmek herkesin hayalidir. Ancak zaman içinde aldığımız kilolar nedeni ile giydiğimiz kıyafetleri kendimize yakıştırmayız. Ama fazla kilolarınızı anında saklayacak, kilo vermenize gerek bile kalmadan daha zayıf görünmenizi sağlayacak kıyafet hileleri ile sizde istediğiniz bedeni göstereceksiniz. İşte bu kıyafet hilelerine uyarak sizde daha zayıf görünebilirsiniz. İşte çok işinize yarayacak kıyafet tüyoları….

Yayın Tarihi: 06.04.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 12:47
Saniyeler içinde 36 beden görünmek mümkün! Bu tüyoları bilenin diyete ihtiyacı yok

38 BEDENE DÜŞÜREN 5 KIYAFET HİLESİ! ÜNLÜLER BUNLARI UYGULUYOR!

38 beden görünmek herkesin hayalidir. Ancak zaman içinde aldığımız kilolar nedeni ile giydiğimiz kıyafetleri kendimize yakıştırmayız. Ama fazla kilolarınızı anında saklayacak, kilo vermenize gerek bile kalmadan daha zayıf görünmenizi sağlayacak kıyafet hileleri ile sizde istediğiniz bedeni göstereceksiniz. İşte bu kıyafet hilelerine uyarak sizde daha zayıf görünebilirsiniz. İşte çok işinize yarayacak kıyafet tüyoları….

kıyafet

1. Korse: öncelikle kadınlar kaç kilo olursa olsun belinin ince görünmesini isterler. Belinizi olduğundan daha ince göstermek için ise korse kullanabilirsiniz. Korse hem etek ve elbiselerin altına hem de pantolonu altına rahatlıkla giyilebilir. Böylece varsa göbeğinizin de topallanmasını sağlarsınız.

2. Yüksek Bel Pantolon: Yüksek bel pantolonlar bel bölgesini daha güzel gösterir. Belinizin daha ince ve zarif görünmesine neden olur.

3. Dikey Çizgili Kıyafetler: Dikey çizgili kıyafetler vücudu hem daha zayıf hem de daha uzun gösteren kurtarıcı kıyafetlerdir. Kıyafetlerinizi seçerken unlara dikkat etmeye özen göstermelisiniz.

4. Koyu Renkler: Koyu renkler açık renklere göre kişiyi daha zayıf gösterir. Bu nedenle kombinleriniz de eğer fazla kilonuz var ise siyah, lacivert, koyu yeşil gibi renkler tercih edebilirsiniz.

5. V Yaka Kıyafetler: V yaka kıyafetler boyunuzu olduğundan daha uzun gösterdiği gibi aynı zamanda daha zayıf gösterir. Bu nedenle kıyafetleriniz seçerken v yaka kullanabilirsiniz.

6. Doğru Beden Seçimi: Kıyafetlerinizi doğru bedeni seçmelisiniz. Olduğundan dar ya da geniş kıyafet seçimi genellikle yanlıştır Vücudunuza uygu kıyafetler giymeye özen göstermelisiniz.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan para çekip yatıranlar dikkat! 4 Nisan'dan itibaren limit değişti

Bankadan para çekip yatıranlar dikkat! 4 Nisan'dan itibaren limit değişti

EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin
3
Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak
4
Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor
5
Gece uykusuna hasret kalanlar dikkat! Bir damlasıyla bebekler gibi mışıl mışıl uyumak mümkün!
6
Bu ikisi beraber yendiğinde unutkanlığa meydan okuyor! Sadece unutmayı unutacaksınız
7
Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Bankadan para çekip yatıranlar dikkat! 4 Nisan'dan itibaren limit değişti

Başvurana 10.000 TL-15.000 TL-20.000 TL destek: Bu sefer herkese ödenecek

Saniyeler içinde 36 beden görünmek mümkün! Bu tüyoları bilenin diyete ihtiyacı yok

Asgari ücretle çalışana haber var! TCMB'den hükümete çağrı Asgari ücrete zam planları...

Aşkta işi yaver giden 2 burç! Onlar sevdikleri gibi seviliyorlar

Bakanlık açıkladı! Gece gece Ziraat Bankası hesaplarına aktarıldı

Acil koduyla açıklandı! 100.000 TL'de geri ödeme tutarları gece yarısı değişti

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Milyonlarca ev sahibine bizzat bakan duyurdu! Sadece 3 gün süreniz kaldı

Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi