DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,98 -0,01%
ALTIN
4.693,98 -0,4%
BITCOIN
4.579.490,62 0,13%

Şanlıurfa'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Mobil Sağlık Hizmeti

Şanlıurfa'da doktor ve hemşirelerden oluşan mobil ekipler, mevsimlik tarım işçilerine tarlada aşı, sağlık izlemi ve kanser, verem, kronik hastalık taramaları yapıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:51
Şanlıurfa'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Mobil Sağlık Hizmeti

Şanlıurfa'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Mobil Sağlık Hizmeti

Doktor ve hemşire ekipleri, iş yerinde sağlık taraması ve bilgilendirme yürütüyor

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan aile hekimi, hemşire ve ebelerden oluşan mobil ekipler, mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin aşılamalarını, kadın, gebe, bebek, çocuk ve gençlik sağlığı izlemlerini ile bulaşıcı hastalık, kanser, verem ve kronik hastalık taramalarını çalıştıkları yerde gerçekleştiriyor.

Ekipler, iş yoğunluğu ve farklı nedenlerle sağlık merkezlerine ulaşamayan işçileri çalıştıkları alanlarda ziyaret ederek onlara sağlık hizmeti sunuyor ve bilgilendirme yapıyor.

Haliliye İlçe Sağlık Müdürü Salih Tavur açıklamada şunları kaydetti: "Bugün ekiplerimizle birlikte biber temizleme alanlarında çalışan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kanser taramaları başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yaptık. Amacımız, erken teşhisin önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalığı artırarak vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerine katkı sağlamaktır."

Program, erişimde güçlük yaşayan mevsimlik işçilere doğrudan sağlık hizmeti götürmeyi ve erken teşhis ile farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'da doktorlardan ve hemşirelerden oluşan ekipler, mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları...

Şanlıurfa'da doktorlardan ve hemşirelerden oluşan ekipler, mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları yerde mobil sağlık hizmeti veriyor.

Şanlıurfa'da doktorlardan ve hemşirelerden oluşan ekipler, mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları...

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da BOROBİYOTA: Bor mineralli bağırsak ürünü geliştirildi
2
Şanlıurfa'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Mobil Sağlık Hizmeti
3
ABD'li Genç Kız, Eskişehir'de 'Kelebek Hastalığı'na Şifa Buldu
4
Kepekli saçlara veda etme vakti! Listedeki kuralları uygulayan tertemiz saç derisine kavuşuyor
5
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta Eskişehir Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti
6
Tokat'ta KKKA Teşhisi: 1 Kişi TOGÜ'de Tedavi Görüyor
7
İsrail'in Gazze Saldırıları: Gün Boyu Bombardımanlarda 58 Kişi Öldü

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor