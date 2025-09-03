Şanlıurfa'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Mobil Sağlık Hizmeti

Doktor ve hemşire ekipleri, iş yerinde sağlık taraması ve bilgilendirme yürütüyor

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan aile hekimi, hemşire ve ebelerden oluşan mobil ekipler, mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin aşılamalarını, kadın, gebe, bebek, çocuk ve gençlik sağlığı izlemlerini ile bulaşıcı hastalık, kanser, verem ve kronik hastalık taramalarını çalıştıkları yerde gerçekleştiriyor.

Ekipler, iş yoğunluğu ve farklı nedenlerle sağlık merkezlerine ulaşamayan işçileri çalıştıkları alanlarda ziyaret ederek onlara sağlık hizmeti sunuyor ve bilgilendirme yapıyor.

Haliliye İlçe Sağlık Müdürü Salih Tavur açıklamada şunları kaydetti: "Bugün ekiplerimizle birlikte biber temizleme alanlarında çalışan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kanser taramaları başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yaptık. Amacımız, erken teşhisin önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalığı artırarak vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerine katkı sağlamaktır."

Program, erişimde güçlük yaşayan mevsimlik işçilere doğrudan sağlık hizmeti götürmeyi ve erken teşhis ile farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'da doktorlardan ve hemşirelerden oluşan ekipler, mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları yerde mobil sağlık hizmeti veriyor.