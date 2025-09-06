Sıcak Hava Varis Şikayetlerini Artırdı: Uzmandan Öneriler

DİLHAN TÜRKER YILDIZ - Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlknur Günaydın, yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkların halk arasında 'varis' olarak bilinen hastalığın şikayetlerini artırdığını bildirdi.

Varis nedir, neden olur?

Günaydın, varisin bacaklardaki yüzeyel toplardamar sisteminde damar çaplarının artmasıyla ortaya çıktığını, genetik ve çevresel etkenlerin rol oynadığını belirtti. Bu durumun temelinde kapakçık yetmezliği ve damar içi kaçaklar bulunduğunu, sonuçta damarların cilt altında belirginleşerek kırıntılı bir görünüm aldığı ifade edildi.

Hastalığın genellikle kılcal damarların belirginleşmesiyle başladığını söyleyen Günaydın, en sık görülen şikayetlerin arasında bacaklarda sızı, uzun süre ayakta kalma sonrası ayak bileğinde ağrı, şişme ve gece krampları olduğunu aktardı.

Sıcakların etkisi ve poliklinik başvuruları

Günaydın, dolaşım yetmezliği hastalıkları arasında varisin öne çıktığını belirterek, 'Varisi olan hastalarımız çeşitli derecelerdeki yüksek sıcaklıklardan etkilenmekte ve şikayetlerinde artış görülmektedir' değerlendirmesinde bulundu. Yaz aylarında sıcakların olumsuz etkileri nedeniyle poliklinik ve acil servislere başvurularda belirgin artışlar gözlendiği belirtildi.

Uzmanın önerileri

İstirahat ve bacak pozisyonu: Uzun süre ayakta kalındığında dinlenme dönemlerinde ayakların yukarı kaldırılması ve otururken bacakların yüksek tutulması önerildi.

Soğuk uygulama: Mümkün olduğunda fırsat buldukça bacaklara soğuk su uygulaması yapılması tavsiye edildi.

Varis çorabı: Tedavi yöntemleri arasında varis çorabı öne çıkıyor. Yüksek sıcakların konforu azalttığı vurgulanarak, orta ve üst düzey varisli hastalara diz altı, pamuk içeriği yüksek çorap kullanmaları önerildi.

Kilo yönetimi: Varis hastalarında, omurga ve sinir sistemi hastalıklarında olduğu gibi kilo kontrolünün önemli olduğu hatırlatıldı.

Yanlış bilinenler ve uyarılar

Günaydın, yüzeyel varisleri olan hastaların 'beyne ve organlara pıhtı atar' endişesine değinerek, derin toplardamar sistemi etkilenmediği sürece bu tür bir riskin tedavi altında ortaya çıkmadığını belirtti.

Riskli uygulamalar: Sülük ve hacamat uygulamalarının önerilmediği, bu tür girişimlerin bacak kaybına kadar varan ciddi komplikasyonlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca kuru fırçalama gibi cilt bütünlüğünü bozacak işlemlerin de önerilmediği vurgulandı.

Hastaların şikayetlerinde artış gözlemlediklerinde kliniklere başvurmaları ve uzman yönlendirmesiyle tedavi planı oluşturmalarının önemli olduğu söylendi.

