Şimdiye kadar öldürüyor diye yedirmediler! Canan Karatay tuz gerçeğini ilk kez açıkladı

"Beyaz ölüm" olarak adlandırılan tuzun sağlığa olan etkileri konusunda uzun yıllardır bilgiler dolaşıyor. Ancak, gerçeği net bir şekilde ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, tuz hakkındaki yanlış anlamaları düzeltmeye kararlı. Sağlık alanındaki deneyimi ve beslenme önerileriyle tanınan Karatay, kaya tuzunun sağlık açısından taşıdığı öneme odaklanarak, tuzun zararlı olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir YouTube programında, "Oksijen, su ve tuzsuz hayat olmaz." diyerek kaya tuzunun kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. Sağlık açısından tuzun zararlı olduğu düşüncesi üzerindeki yanlış anlamaları düzeltmeye yönelik yaptığı savunmalar, dikkat çekici ve çığır açıcı nitelikte.





Kaya tuzunun içeriğinde %80 oranında mineral bulunduğunu belirten Karatay, günlük olarak 1 çay kaşığı kaya tuzunun tüketilmesini öneriyor. Mineral açısından zengin olan bu tuzun, vücut için vazgeçilmez olduğunu ve sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu ifadeleriyle, tuzun sadece zararlı olmadığını, aynı zamanda sağlık için kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Tuz Algısının Yanıltıcılığı:

Prof. Dr. Canan Karatay, halk arasında tuzun zararlı olduğu ve tansiyonu yükseltebileceği düşüncesiyle bireylerin tuz tüketimini kısıtlama eğilimine girmesinin hatalı olduğunu belirtiyor. Karatay, "Uzun yıllar boyunca insanlara tuz yedirilmedi. Tansiyon konusunda korkutuldu ve toplumda bir tuz korkusu oluştu. Halbuki insan vücudu tuzla beslenmeye muhtaçtır. Su gibi tuza da ihtiyaç duyar." şeklinde konuştu.





Tuz Odalarının Sağlığa Etkisi:

Karatay, dünya genelinde özellikle solunum sorunları yaşayan ve kalp hastalıklarıyla mücadele eden bireylerin terapi amacıyla kullandığı tuz odalarının, sadece solunum sıkıntılarına değil, aynı zamanda cildi güzelleştirdiğini ve elektromanyetik alan emilimini artırarak çeşitli sağlık sorunlarına olumlu etki ettiğini ifade etti.