Sürekli sırtınız ağrıyorsa dikkat! Nedeni hastaneye koşturacak

Masa başı çalışanlarda yaygın görülen bu durum telefon ve tablet kullanımını yaygınlaştırırken sırt ağrıları ise artış göstermektedir. Barutçu, sırt ağrısı omurgamızdan, omurgamızın çevresindeki kas ve yumuşak dokudan yada organlardan yansıyan ağrılardan ötürü olduğunu belirtirken kaslar oluşan spazm ile karakterinize olan miyofasial ağrı sendromu en sık sırt ağrıları ile görülmektedir.

TÜM NEDENİ TÜMÖR OLABİLİR

Omurga eğriliği, dejeneratif omurga hastalıkları, nadir görülen sırt fıtığı ve ağrılarına neden olurken Barutçu, kemik erimesi olanlarda omurgada ezilme ve kırığı durumlarında yaşanan iltihaplı romatizmal hastalıklarda omurgada iyi ya da kötü huylu tümörden ötürü sırt ağrıları yaşanabilir.

Kalp karaciğer safra kesesi pankreas gibi organlardan oluşan ağrılardan sırt ağrızına neden olurken Barutçu, omurgaya başka organların yayılımı üzerine belirtiler ise kilo kaybı, iştahsızlık, artarak devam ağrıların buna eşlik ettiği görüldü.





TANI KOYMA İŞLEMİ

Sırt ağrılarının nedeni çok geniş olmasıyla fizik muayene ve devamında kan tetkiki ultrasonografi, tomografi , manyetik rezonans, emg gibi görüntüleme tetkikleri ile tanı konduğunu dile getiren Dr. Barutçu, tedaviye yönelik işlemleri açıkladı. Oluşan sırt ağrılarına karşılık olarak klasik fizik tedavi dediğimiz sıcak uygulama, TENS, ultrason, lazer gibi tedavilerin yanı sıra medikal masaj, manuel terapi, robotik lazer, manyetik alan, andulasyon cihazı uygulamaları için tedavi başarısı artış gösterirken kuru iğneleme, nöral terapi, tetik nokta enjeksiyonu, mezoterapi de sırt ağrıları için birinci tercih edilen yöntemdir.