Sütun gibi bacakların sırrı o kuruyemişte çıktı! Öğrenen avuç avuç yiyecek

Bacak güzelliği ve sağlığı için önerilen bir araştırmaya göre, Amerika'da yapılan çalışmalar günde bir avuç badem tüketmenin bacakları şekillendirmede etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmaya göre, günlük bir avuç badem tüketmenin kolesterolü düşürdüğü ve yüksek kan basıncına bağlı kalp krizi riskini azalttığı belirlendi. Aynı zamanda, bademin bacaklar ve bel bölgesindeki yağları azalttığı da araştırma sonuçları arasında yer alıyor.





Uzmanlar, 42 gram (bir avuç) bademin bacaklardaki kilo problemleriyle mücadele ettiğini ve önemli bir besin kaynağı olduğunu vurguluyor. Bademin bacakları sadece şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda erkeklerde sperm kalitesini düzenlediği de araştırmalarla ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu olarak öne çıkıyor.