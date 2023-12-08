Sütün içine birer kaşık bu baharatları ekleyin! Faydalarını öğrenince bardak bardak içeceksiniz

Zerdeçal ve sütün bilimsel olarak kanıtlanmış birleşimiyle elde edilen ve hazırlanması oldukça kolay olan Altın Sütün faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk ve hastalıklı kış aylarında sıklıkla tüketilen altın sütün yapımı için hangi malzemeler gerekiyor, karışım nasıl hazırlanmalı? Faydaları nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları..

"Antioksidanlar açısından zengin"

Oldukça popüler olan zerdeçalın aktif maddesi olarak bilinen kurkumin, güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle Ayurveda tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Çalışmalar, antioksidanlar açısından zengin düzenli bir beslenmenin enfeksiyon ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Altın sütün ana maddeleri olan zencefil ve tarçın antioksidan özellikler taşımaktadır.

Altın süt, hücreleri hasardan korur ve hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşır. Ayrıca sağlığınıza da büyük katkı sağlar.

Altın süt için gerekli malzemeler:

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı kadar toz zerdeçal

1 çay kaşığı toz tarçın

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 çay kaşığı organik süzme bal

1 çay kaşığı tane olarak karabiber





Karışımı hazırlamak çok kolay;

- Süzme bal dışındaki tüm malzemeleri bir cezvenin içine koyun.

- Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

- Daha sonra pişen karışımı bardağa dökün. Bir süre soğumaya bırakın.

- Daha sonra süte bal ekleyin ve karıştırın. Altın süt kullanıma hazırdır.

Not: Önerilen miktar günde 1 bardaktır.

Altın sütün faydaları saymakla bitmiyor

* Göz hastalıklarına çok iyi gelir. Mucizevi etkiler göstermektedir.

* Metabolizmayı teşvik eder. Böylelikle Kilo vermek daha kolay olacaktır.

* Cilt ve saça iyi gelir.

* Hücrelerinizi yeniler. İnsanlara enerji verir.

* Bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz mide hastalıklarında da etkilidir.

* Hafızayı geliştirir.

* Karaciğeri temizler ve yağnalma durumunu azaltır.

* Tiroid hastalarına iyi geldiğiş söylenir.

* Sindirimi teşvik eder ve kabızlığı önler.

* Eklem hastalıkları ve romatizmal hastalıklara karşı etkilidir.

* Baş ağrısı ve diş ağrısı gibi ağrıları hafifletir.