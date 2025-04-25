Talasemi Hastası Zeynep, Kardeşinin Kordon Kanıyla Hayata Tutundu

Adana'da 7 yaşındaki talasemi majör hastası Zeynep Bilge Uslu, doğumdan 2 yıl sonra yaşamını yitiren kardeşinin kordon kanı ile sağlığına kavuştu. 3 yıl boyunca kan bankasında saklanan kordon kanı, Zeynep'in tedavisinde hayati bir rol oynadı.

Hastalığın Zorluğu ve Umut Arayışı

Mersin’de yaşayan Sabiha ve Yusuf Uslu çifti, ilk çocukları Zeynep Bilge’ye henüz 7 aylıkken “Akdeniz anemisi” teşhisi konuldu. Doktorlar, Zeynep'in sağlığına kavuşabilmesi için nakil gerektiğini belirtti. Aile, Zeynep'e umut olması için tüp bebek yöntemi ile bir kardeş dünyaya getirmeye karar verdi.

Bu süreçte Haziran 2022'de doğan Mehmet Selim bebek, doğum sırasında kalp yetmezliği teşhisi konulmasına rağmen kordon kanı, Zeynep'in tedavisi için saklandı.

Başarıyla Gerçekleştirilen Nakil

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakil operasyonuyla Zeynep Bilge, vefat eden kardeşinin kordon kanına kavuştu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Defne Ay Tuncel, operasyonun başarılı olduğunu ve Zeynep'in sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Tuncel, “Hastamıza kardeşinden saf kordon kanı nakli yaptık ve tuttu. Müjdesini ailemizle paylaştık, mutluyuz” diyerek aile için bu sürecin önemine değindi.

Zeynep’in Zorlu Süreci

Zeynep Bilge, nakil sonrası kardeşinin yanında olduğunu hissettiğini ifade ederek, “Kardeşim artık benim vücudumda, ikimiz birlikte yaşıyoruz” dedi. Anne Sabiha Uslu ise Zeynep’in kardeşinin sağlık durumu nedeniyle yaşadığı kaybın acısını taşıdığını ancak Zeynep’in artık kardeşinin hayatına devam ettiğini söyledi.

“Kardeşi Zeynep Bilge'ye umut oldu. Çok mutluyuz” diyen Uslu, Zeynep'in yeni kimliği ile de mutluluğunu paylaştı. Zeynep, “Bir tarafım Selim, bir tarafım ben. Böyle yaşayacağız” şeklinde duygularını dile getirdi.

Umut Olalım

Tuncel, halkı kan ve kök hücre bağışına davet etti. Zeynep Bilge’nin hikayesi, bağışların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Adana'da 7 yaşındaki talasemi majör hastası Zeynep Bilge Uslu, kendisine umut olması için dünyaya gelen ve doğumundan 2 yıl sonra yaşamını yitiren kardeşinin kan bankasında saklanan kordon kanıyla hayata tutundu.

Adana'da 7 yaşındaki talasemi majör hastası Zeynep Bilge Uslu, kendisine umut olması için dünyaya gelen ve doğumundan 2 yıl sonra yaşamını yitiren kardeşinin kan bankasında saklanan kordon kanıyla hayata tutundu.