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Tansiyon ilaçlarını çöpe atın! Günde bir bardak içmek tansiyonu şıp diye düşürüyor

Günde bir bardak tüketenin tansiyonu hiç yükselmiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:38
Tansiyon ilaçlarını çöpe atın! Günde bir bardak içmek tansiyonu şıp diye düşürüyor

Tansiyon probleminiz varsa bu içeceği mutlaka tüketin! Bir bardak içmek yeterli oluyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TANSİYON DÜŞÜRMEK İÇİN DOĞAL ÖNERİLER

Kanın damar duvarlarına basınç uygulaması tansiyon olarak adlandırılır. Tansiyonun yüksek olması kalp damar sağlığını etkiler ve kalp hastalığı, felç, böbrek yetmezliği gibi problemlere sebep olur. Tansiyon probleminde erken teşhis ve düzenli kontrol önem taşıyor. Aynı zamanda kişilerin teşhis sonrasında sağlıklı bir yaşama yönelmeleri ve düzenli egzersiz yapmaları gerekiyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stresten uzak durma, düzenli tansiyon ölçümü yapma gibi tedbirler yüksek tansiyon için önem taşıyor. Araştırmalara göre bazı çaylar da yüksek tansiyonu düşürebiliyor. Bu doğal çaylar düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncı önemli oranda düşüyor ve hipertansiyon riski yüzde 65 azaltılıyor. Yeşil çay ve oolong çayı hipertansiyonu düşürüyor. İçinde olan antioksidanlar kan basıncını dengeli seviyede tutuyor ve tansiyonu düşürerek riski azaltıyor. 

yeşil çay ve oolong çayı faydaları

Çin'de yapılan araştırmalara göre iki çay da tansiyonu düşürüyor. Bir araştırmada bir sene boyu günde yarım fincan orta kuvvette yeşil çay ya da oolong çayı içenlerin içmeyenlere göre yüzde 46 oranında daha az hipertansiyon riskine sahip oldukları tespit edildi. Çalışma devamında günde iki buçuk bardaktan fazla bu çayı içen kişilerin yüksek tansiyon risklerinin de yüzde 65 oranında azaldığı öğrenildi. Başka bir çalışmada ise Tayvan'da 1507 erkek ve kadın üstünde çalışma yapıldı ve günlük olarak bu kişilerin çay tüketimleri hesaplanarak çalışma tamamlandı. Günde en az yarım fincan çay içen kişilerin kan basıncının düştüğü anlaşıldı. Çay içme alışkanlığı gelişmeyen kişiler sürekli çay içenlere göre hipertansiyon riski arttı ve günlük çay tüketiminin artırılmasıyla risk azaldı. Yeşil çay birden fazla etki sağlıyor ancak en önemlisi içinde olan kateşin bileşiğinden kaynaklanıyor. Yeşil ve siyah çayda yer alan antioksidanlar kan damaları çevresindeki kasları gevşetiyor ve kan basıncını düzenliyor. Yapılan araştırmalara göre kateşin bileşiği yüksek tansiyon hastalarına iyi geliyor. 

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