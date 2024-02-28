Tayland’da dang humması dehşeti! Salgın kontrolden çıktı! 20 bölge karantinada!

Dünyayı tehdit eden dang virüsü salgınında son durum alarm veriyor. Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da dang humması vakaları iki kat arttı. Ülke genelinde acil durum ilan edildi. 20 bölge karantinaya alındı. Peki dang virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? İşte dang virüsü hakkında bilmeniz gerekenler...

DANG VİRÜSÜ NEDİR?

Dang virüsü, Aedes aegypti adlı sivrisinek türü tarafından bulaştırılan bir enfeksiyon hastalığıdır. Dang virüsüne yakalanan kişilerde yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, göz arkasında ağrı, vücutta döküntü, bulantı ve kusma gibi belirtiler görülür. Bazı vakalarda ise kanama, şok ve ölüm riski vardır.





Dang virüsüne karşı etkili bir aşı veya ilaç henüz bulunamamıştır. Dang virüsü, tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Her yıl milyonlarca insan dang virüsüne yakalanmaktadır.



DANG VİRÜSÜ SALGINI NEDEN ARTTI?

Dang virüsü salgını, son yıllarda iklim değişikliği, kentleşme, seyahat, sivrisinek popülasyonunun artması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi faktörler nedeniyle artış göstermektedir. Özellikle Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde dang virüsü salgını ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.





Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dang virüsü salgınına karşı küresel bir mücadele başlatmıştır. WHO, dang virüsü salgınını önlemek ve kontrol etmek için ülkeler arası işbirliği, sivrisineklerle mücadele, erken tanı ve tedavi, aşı geliştirme ve farkındalık artırma gibi stratejiler önermektedir.



DANG VİRÜSÜ SALGINI TAYLAND'I VURDU!

Dang virüsü salgını, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’ı da vurdu. Tayland Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dang humması vakalarının iki kat arttığını duyurdu. Bakanlık, 2024 yılının ilk iki ayında 8 bin 147 dang humması vakası ve 5 ölüm kaydedildiğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 4 bin 47 vaka ve 2 ölüm bildirilmişti.





Bakanlık, dang virüsü salgınına karşı acil durum ilan etti. Ülkenin 20 bölgesi karantinaya alındı. Karantina altına alınan bölgeler arasında başkent Bangkok, Chiang Mai, Chonburi, Rayong, Samut Prakan ve Nakhon Ratchasima gibi büyük şehirler de bulunuyor.





Bakanlık, halka sivrisinek ısırıklarından korunmak için uzun kollu giysiler giymeleri, sivrisinek kovucu kremler kullanmaları, su birikintilerini temizlemeleri ve ateş, ağrı veya döküntü gibi belirtiler görüldüğünde hemen sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısında bulundu.

