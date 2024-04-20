Ter kokusunu ve kararmayı bıçak gibi kesiyor! İki damlası deodorantı çöpe attıracak

Ter lekesi ve kokusu kabusunuz olmasın! Doğal yöntemlerle şıp diye kesiliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TER KOKUSUNDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Havaların da ısınmasıyla birlikte birçok insan ter lekesinden ve ter kokusundan şikayet ediyor. Her evde bulunan elma sirkesi ter kokusuna da iyi geliyor! Elma sirkesi koltuk altına sürülerek cilt sağlığına da fayda sağlıyor. Elma sirkesinin içinde olan anti bakteriyel özellikler ter kokusunu ortaya çıkaran bakterileri anında öldürür.





Bu sebeple kötü kokular da ortadan kalkar. Sirkenin asitli yapısı, cildin pH dengesini düzenler ve bakteri oluşmasını engeller, bu şekilde koku oluşumları da en aza düşer. Koltuk altınıza elma sirkesi sürerek koltuk altı kararmalarından da kurtulabilirsiniz. Duşlarınızı aldıktan sonra bir pamukla sirkeyi koltuk altınıza sürebilirsiniz. Ancak eğer elma sirkesine alerjik bir durumunuz varsa bu yöntemi uygulamadan doktorunuza danışmanız faydalı olacaktır.