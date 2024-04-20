Bist 100
9.693,46 1%
DOLAR
32,5 0,08%
EURO
34,78 -0,12%
ALTIN
2.483,97 0,48%

Ter kokusunu ve kararmayı bıçak gibi kesiyor! İki damlası deodorantı çöpe attıracak

Artık ter görüntüsünden ve kokusundan şikayet etmenize gerek yok! Doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:26
Ter kokusunu ve kararmayı bıçak gibi kesiyor! İki damlası deodorantı çöpe attıracak

Ter lekesi ve kokusu kabusunuz olmasın! Doğal yöntemlerle şıp diye kesiliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TER KOKUSUNDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Havaların da ısınmasıyla birlikte birçok insan ter lekesinden ve ter kokusundan şikayet ediyor. Her evde bulunan elma sirkesi ter kokusuna da iyi geliyor! Elma sirkesi koltuk altına sürülerek cilt sağlığına da fayda sağlıyor. Elma sirkesinin içinde olan anti bakteriyel özellikler ter kokusunu ortaya çıkaran bakterileri anında öldürür. 

ter kokusuna elma sirkesi yöntemi

Bu sebeple kötü kokular da ortadan kalkar. Sirkenin asitli yapısı, cildin pH dengesini düzenler ve bakteri oluşmasını engeller, bu şekilde koku oluşumları da en aza düşer. Koltuk altınıza elma sirkesi sürerek koltuk altı kararmalarından da kurtulabilirsiniz. Duşlarınızı aldıktan sonra bir pamukla sirkeyi koltuk altınıza sürebilirsiniz. Ancak eğer elma sirkesine alerjik bir durumunuz varsa bu yöntemi uygulamadan doktorunuza danışmanız faydalı olacaktır. 

İLGİLİ HABERLER

Kağıt havlu alacaklar torbaları kaptı markete koştu! Fazlalıktan bedava satılıyor

24 saat ödem filan kalmayacak! Ödem attırıcı 3 çay

Pastaneye para saçma devri geride kaldı! Şipşak evde pastane poğaçası tarifi

Uzun süredir bekleniyordu! Faturalara yüzde 25 indirim mecliste onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek
3
Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin
4
Hasta olmak istemeyen bu çorbadan kase kase içiyor! Canan Karatay'dan dinçlik veren çorba tarifi
5
Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak
6
Cilt kırışıklıklarına bu yöntemle veda edin! Ameliyatsız iğnesiz botoks etkisi yaratıyor
7
Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

En hızlı zayıflamanın yolu ondan geçiyor! Metabolizmayı fişek gibi yapıyor

Uzun süredir bekleniyordu! Faturalara yüzde 25 indirim mecliste onaylandı

Ter kokusunu ve kararmayı bıçak gibi kesiyor! İki damlası deodorantı çöpe attıracak

Cep faturası 500 TL altında olana müjde! Her ay faturanız bedavaya gelecek

Resimdeki hayvanı sadece keskin nişancı gibi gözü olanlar bulabiliyor!

Buzdolabınız soğutmuyorsa nedeni bu olabilir! Hemen kontrol edip masraftan kurtulun

Dev kampanya başladı! 25 TL veren istediği ürünleri yüzde 50 indirimli alacak

İBB, İstanbul genelinde 100 temizlik personeli alımı için ilan yayımladı

24 saat ödem filan kalmayacak! Ödem attırıcı 3 çay

Kağıt havlu alacaklar torbaları kaptı markete koştu! Fazlalıktan bedava satılıyor

Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Pastaneye para saçma devri geride kaldı! Şipşak evde pastane poğaçası tarifi