Tırnaklarınızın rengi değiştiyse acil durum! Bu belirtiyi ihmal etmeyin! Ölümcül bir hastalığın ilk sinyali olabilir!

Tırnaklarınızın rengi, vücudunuzun genel durumunu yansıtır. Tırnaklarınızda renk değişikliği, bazen vitamin eksikliği, enfeksiyon, mantar, alerji, ilaç yan etkisi gibi basit nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak bazen de tırnaklarınızda renk değişikliği ciddi hastalıkların işaretçisi olabiliyor. Peki tırnaklardaki renk değişimi bize ne söylüyor? Hangi hastalıklara işaret ediyor? İşte detaylar...

TIRNAK RENGİ HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİDİR?

Tırnaklarınızın rengi, sağlığınız hakkında önemli ipuçları verebilir. Tırnaklarınızda siyah, kahverengi, sarı, mavi, yeşil veya mor gibi renk değişiklikleri varsa, bunlar ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. İşte tırnaklarınızın rengi değiştiğinde dikkat etmeniz gerekenler:



Tırnaklarınızda siyah veya kahverengi çizgiler varsa, bu melanom adı verilen cilt kanserinin bir belirtisi olabilir. Melanom, erken teşhis edilmediğinde hayati tehlike oluşturabilir. Bu yüzden tırnaklarınızda siyah veya kahverengi çizgiler fark ederseniz, hemen bir dermatoloğa görünmelisiniz.





Tırnaklarınızda sarı lekeler veya kalınlaşma varsa, bu tırnak mantarının bir belirtisi olabilir. Tırnak mantarı, nemli ve sıcak ortamlarda gelişen bir enfeksiyondur. Tırnak mantarı, tedavi edilmediğinde tırnakların şeklini bozabilir ve tırnakların ayrılmasına neden olabilir. Tırnak mantarını tedavi etmek için, tırnaklara sürülen ilaçlar, ağızdan alınan ilaçlar veya lazer tedavisi kullanılabilir.





Tırnaklarınızda sararma veya solukluk varsa, bu karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet veya anemi gibi ciddi hastalıkların bir belirtisi olabilir. Bu hastalıklar, vücudunuzun kan yapımını veya kan temizliğini bozabilir. Bu yüzden tırnaklarınızda sararma veya solukluk fark ederseniz, bir dahiliye uzmanına başvurmalısınız.





Tırnaklarınızda mavi veya mor renk varsa, bu kalp hastalığı veya akciğer hastalığı gibi ciddi hastalıkların bir belirtisi olabilir. Bu hastalıklar, vücudunuzun oksijen alımını veya dağıtımını bozabilir. Bu yüzden tırnaklarınızda mavi veya mor renk fark ederseniz, bir kardiyoloğa veya göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalısınız.





Tırnaklarınızda yeşil renk varsa, bu bakteriyel bir enfeksiyonun bir belirtisi olabilir. Bakteriyel enfeksiyon, tırnaklarınızda yaralanma, iltihaplanma veya batma gibi durumlarda gelişebilir. Bakteriyel enfeksiyon, tedavi edilmediğinde tırnakların kaybına neden olabilir. Bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için, antibiyotikli ilaçlar veya kremler kullanılabilir.





TIRNAK RENGİ DEĞİŞTİĞİNDE NE YAPILMALI?

Tırnaklarınızın rengi değiştiğinde, doktora gitmeden önce yapabileceğiniz bazı şeyler de vardır. Bunlar şunlardır:

* Tırnaklarınızı temiz ve kuru tutun. Tırnaklarınızı düzenli olarak yıkayın ve kurulayın. Tırnaklarınızı keserken veya törpülerken dikkatli olun. Tırnaklarınızı yemeyin veya koparmayın.



* Tırnaklarınıza bakım yapın. Tırnaklarınıza nemlendirici bir krem veya yağ sürün. Tırnak etlerinizi geriye itin. Tırnaklarınızı ojeyle boyamayın veya oje varsa çıkarın. Tırnaklarınızı aseton gibi sert kimyasallardan uzak tutun.





* Tırnaklarınızı koruyun. Tırnaklarınızı yaralanmalardan, enfeksiyonlardan veya alerjilerden korumak için eldiven takın.

* Tırnaklarınızı ısırdığınızı veya koparttığınızı fark ederseniz, bunu önlemek için bir yöntem bulun. Tırnaklarınızda ağrı, şişlik, kızarıklık veya kanama gibi belirtiler varsa, bir doktora görünün.