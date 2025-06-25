Türk Kızılay ve DSÖ, Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi

Türk Kızılay ve DSÖ, Ankara'da Ortak Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi

Türk Kızılay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte, gönüllü kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Ankara'da anlamlı bir kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinlik, DSÖ Türkiye Ofisi'nin önünde gerçekleştirildi ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde A. Ahonsi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan gibi önemli isimler katıldı.

“Kan Bağışının Önemi”

Etkinlikte konuşan Fatma Meriç Yılmaz, kan bağışının önemini vurgulayarak, “Ulusal Kan Temini Projesi” çerçevesinde kan bağışını artırmak amacıyla çeşitli etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan yeni bir protokolle her kan bağışı için 3 fidan dikileceğini hatırlattı.

“Dünya genelinde dayanışma”

Dr. Babatunde A. Ahonsi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Kızılay’ın ulusal kan sistemi için ne kadar kritik bir bileşen olduğunu belirtti ve düzenli kan stokunun evrensel sağlık güvencesi için önemine dikkat çekti. Ahonsi, “Dünya Kan Bağışı Günü vesilesiyle Türk Kızılay ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Kızılay İşbirliği

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah, Türk Kızılay ile yapılan işbirliğinin önemine değinerek, bu etkinliğin ortaklıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Dr. Atatrah, “Bir damla kan, hayat kurtarır” diyerek, bu tür etkinliklerin toplum sağlığı için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

UNFPA'dan Destek

UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan ise, etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Anne ve çocuk sağlığını desteklemek amacıyla kan bağışının önemine vurgu yapan Khan, Türk Kızılay'ı bu konudaki kritik çalışmaları için tebrik etti.”

Türk Kızılay ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Ankara'da ortak kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Türk Kızılay ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Ankara'da ortak kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.