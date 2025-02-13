Türk Kızılay, Yılda 3 Milyon Kan Torbası Üretecek Fabrika Açıyor

Türk Kızılay, Kan Torbası Fabrikası Açıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yıl içerisinde yıllık 3 milyon adet kan torbası üretecek bir fabrikanın açılacağı müjdesini verdi. Renda Köşkü'nde düzenlenen Türk Kızılay Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında konuşan Yılmaz, "Temelimizi attık ve bir yıl içinde açılışı yapılacak" ifadelerini kullandı.

Milli Güvenlik Sorunu: Kan Sistemi Malzemeleri

Yılmaz, kan sisteminin sürdürülebilirliği adına gerekli malzemelerin testlerinin yurt içinde yapılmasının büyük bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. "Dünya genelinde savaşlar ve ambargolar sebebiyle kan temininde zorluklar yaşanıyor. Kan olmadan ne yaşam ne de ameliyat gerçekleşebilir" diyen Yılmaz, tesisin gelecek yıl ocak veya şubat aylarında hizmete girmesinin planlandığını açıkladı.

Yeni Teknolojiler ve Ulusal Kan Bankacılığı

Yılmaz, fabrikanın arka planında her şeyin hazır olduğunu, önümüzdeki yıllarda kan içindeki proteinleri tedavi aracına dönüştürecek teknolojilerin ülkede kurulması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. "Sağlık güvenliği açısından en önem verdiklerimizden biri ulusal kan temini projesidir. Dünyada, en güncel testleri yaparak ulusal kan bankacılığını yürütüyoruz" diye ekledi.

Kök Hücre Bağışında Büyük Başarı

Türk Kızılay, 2022 yılında 2 milyon 800 bin kan bağışı ile Türkiye'nin ihtiyacının %97’sini karşıladı. Ayrıca 1 milyon 177 bin 543 kök hücre bağışçısı verisi ile dikkat çekti. Bu başarı, kök hücreye ihtiyaç duyan hastalar için hızlı eşleşme imkanı sağlıyor.

Yılmaz, bu projelerin Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde hayata geçirildiğini ve yeni hedefler için planlamalara devam edeceklerini açıkladı. Açılış konuşmasının ardından, bilgilendirme toplantısı devam etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Renda Köşkü'nde yapılan Türk Kızılay Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında, sağlık güvenliğine yönelik yürüttükleri akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Renda Köşkü'nde yapılan Türk Kızılay Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında, sağlık güvenliğine yönelik yürüttükleri akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi.