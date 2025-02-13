DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,73 -0,5%
ALTIN
3.389,14 -0,68%
BITCOIN
3.471.370,45 0,93%

Türk Kızılay, Yılda 3 Milyon Kan Torbası Üretecek Fabrika Açıyor

Türk Kızılay, yıllık 3 milyon kan torbası üretecek yeni fabrikanın temelini attı. Fabrika, bir yıl içinde hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:40
Türk Kızılay, Yılda 3 Milyon Kan Torbası Üretecek Fabrika Açıyor

Türk Kızılay, Kan Torbası Fabrikası Açıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yıl içerisinde yıllık 3 milyon adet kan torbası üretecek bir fabrikanın açılacağı müjdesini verdi. Renda Köşkü'nde düzenlenen Türk Kızılay Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında konuşan Yılmaz, "Temelimizi attık ve bir yıl içinde açılışı yapılacak" ifadelerini kullandı.

Milli Güvenlik Sorunu: Kan Sistemi Malzemeleri

Yılmaz, kan sisteminin sürdürülebilirliği adına gerekli malzemelerin testlerinin yurt içinde yapılmasının büyük bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. "Dünya genelinde savaşlar ve ambargolar sebebiyle kan temininde zorluklar yaşanıyor. Kan olmadan ne yaşam ne de ameliyat gerçekleşebilir" diyen Yılmaz, tesisin gelecek yıl ocak veya şubat aylarında hizmete girmesinin planlandığını açıkladı.

Yeni Teknolojiler ve Ulusal Kan Bankacılığı

Yılmaz, fabrikanın arka planında her şeyin hazır olduğunu, önümüzdeki yıllarda kan içindeki proteinleri tedavi aracına dönüştürecek teknolojilerin ülkede kurulması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. "Sağlık güvenliği açısından en önem verdiklerimizden biri ulusal kan temini projesidir. Dünyada, en güncel testleri yaparak ulusal kan bankacılığını yürütüyoruz" diye ekledi.

Kök Hücre Bağışında Büyük Başarı

Türk Kızılay, 2022 yılında 2 milyon 800 bin kan bağışı ile Türkiye'nin ihtiyacının %97’sini karşıladı. Ayrıca 1 milyon 177 bin 543 kök hücre bağışçısı verisi ile dikkat çekti. Bu başarı, kök hücreye ihtiyaç duyan hastalar için hızlı eşleşme imkanı sağlıyor.

Yılmaz, bu projelerin Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde hayata geçirildiğini ve yeni hedefler için planlamalara devam edeceklerini açıkladı. Açılış konuşmasının ardından, bilgilendirme toplantısı devam etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Renda Köşkü'nde yapılan Türk Kızılay Kan...

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Renda Köşkü'nde yapılan Türk Kızılay Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında, sağlık güvenliğine yönelik yürüttükleri akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Renda Köşkü'nde yapılan Türk Kızılay Kan...

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Renda Köşkü'nde yapılan Türk Kızılay Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında, sağlık güvenliğine yönelik yürüttükleri akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Şehir Hastanesi'nde Ebe Polikliniği Açıldı
2
Türk Kızılay, Yılda 3 Milyon Kan Torbası Üretecek Fabrika Açıyor
3
Sağlık Bakanlığı'ndan Ambulansların Ulaşım Hızı Hakkında Açıklama
4
Türkiye'de Yıl Sonuna Kadar 1000 Aile Sağlığı Merkezi Açılacak
5
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açıldı: Depreme Dayanıklı ve Kesintisiz Sağlık Hizmeti
6
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail Hasta ve Yaralıların Çıkışını Engelliyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak