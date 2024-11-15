Türkiye-Birleşik Krallık Turizm Alanında İşbirliği Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye-Birleşik Krallık Turizm Alanında İşbirliği Toplantısı

Türkiye-Birleşik Krallık Turizm Alanında İşbirliği 2. Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver katıldı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Hava yolu ulaşımı, turizm güvenliği, sürdürülebilirlik ve sağlık turizmi gibi önemli başlıkların değerlendirildiği toplantıda, Ünver, USHAŞ'ın sağlık turizmi alanındaki liderliğini ve uluslararası işbirliklerini genişletme hedeflerini paylaştı. Bu toplantının, sağlık ve turizm sektörlerinde yenilikçi projelerin geliştirilmesi açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

İki Ülke Arasında İşbirliği Güçleniyor

Toplantı sırasında, Birleşik Krallık ve Türkiye'den üst düzey temsilciler, hava yolu taşımacılığındaki yenilikler ve geleceğe dair projeksiyonlar üzerine sunum yaptılar. Ayrıca, sağlık turizmi alanındaki mevcut durum ve gelecek planları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Turist güvenliği konusunu da gündemine alan toplantıda, otel ve konaklama tesislerindeki güvenlik önlemleri detaylıca ele alındı. İçişleri Bakanlığı temsilcileri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından turistlerin güvenliğine yönelik sunulan tedbirleri aktardı.

Yeni Projelerin Hayata Geçirilmesi

Toplantının sonunda, heyetler, iki ülke arasında turizm ilişkilerini güçlendirecek yeni projelerin hayata geçirilmesi ve işbirliğinin daha da ileri taşınması yönünde mutabakata vardı. Ayrıca, USHAŞ tarafından Birleşik Krallık vatandaşlarına, Türkiye Sağlık Bakanlığının resmi girişimi olan ve akredite sağlık hizmeti sağlayıcılarına erişim sağlayan "HealthTürkiye" platformunu kullanmaları tavsiye edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye-Birleşik Krallık Turizm Alanında İşbirliği 2. Toplantısı Ankara'da yapıldı. Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, programda konuşma yaptı.

Türkiye-Birleşik Krallık Turizm Alanında İşbirliği 2. Toplantısı Ankara'da yapıldı. Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, programda konuşma yaptı.