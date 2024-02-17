Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Üçü bir arada süper üçlü! Hiç bir kanser hücresi barındırmıyor, kemoterapiye meydan okuyor

Kanser, günümüzde hala korkulan ve ölüme neden olan bir hastalıktır. Ancak, doğal beslenme ve doğal ürünler tüketme alışkanlıklarıyla kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını önleyebiliriz. Peki nasıl? Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 17.02.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 14:48
Üçü bir arada süper üçlü! Hiç bir kanser hücresi barındırmıyor, kemoterapiye meydan okuyor

Kanser, günümüzde en çok korkulan ve ölüme neden olan hastalıklardan biridir. Kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını önlemek için, sağlıklı beslenmek ve doğal ürünler tüketmek çok önemlidir. Peki kanser hücrelerine ne iyi gelir? İşte size, kanser hücrelerini yok eden ve sağlığı koruyan mucizevi bir kür: Pancar, havuç ve elma suyu! 

kanser hücreleri

Bu kür, Çin’de akciğer kanseri olan Bay Seto’nun, ünlü bir herbalistin tavsiyesi üzerine kullanmasıyla ünlenmiştir. Bay Seto, bu kürü 3 ay boyunca düzenli olarak içtiğinde, hastalığının iyileştiğini görmüştür. Bu kür, sadece kanser hücrelerini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini düzenler, kan basıncını ve kolesterolü dengeler, göz sağlığını korur, kas ağrılarını giderir, cilt güzelliğini artırır ve daha birçok fayda sağlar .

PANCAR, HAVUÇ VE ELMA SUYU NASIL HAZIRLANIR VE KULLANILIR?

İşte yapmanız gerekenler:

Malzemeler

1 adet pancar, 1 adet havuç, 1 adet elma

kansere karşı kür

Yapılışı

Malzemeleri yıkayın ve kabuklarını soyun. Küçük parçalar halinde kesin ve meyve sıkacağından geçirin. Elde ettiğiniz suyu bekletmeden için. Geri kalan posayı ise cildinize sürebilirsiniz.

Kullanımı

Bu kürü günde 1-2 bardak olacak şekilde, sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce için. 3 ay boyunca düzenli olarak kullanın. 

Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Pancar, havuç ve elma suyu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir kür olarak dikkat çekmektedir. Bu kürü evde kolayca hazırlayarak, kanserle savaşmaya ve sağlığınıza katkıda bulunmaya başlayabilirsiniz. Şimdi gelelim bu kürü oluşturan besinlerin tek tek faydalarına...

PANCARIN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ NELERDİR?

doğal kür

Pancar, beta karoten, folik asit, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, sodyum, çinko, bakır, manganez, C vitamini, B1, B2, B3, B5, B6 ve E vitaminleri içerir. Pancar, kan yapıcı, kan temizleyici, kan basıncı düzenleyici, karaciğer koruyucu, safra akışını artırıcı, bağırsak hareketlerini düzenleyici, kabızlık giderici, idrar söktürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici, kansızlık önleyici, cilt sağlığını koruyucu, antioksidan, anti-inflamatuar ve antikanserojen özelliklere sahiptir.

HAVUCUN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ NELERDİR?

Havuç, beta karoten, alfa karoten, lutein, zeaksantin, likopen, folik asit, demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, C vitamini, B1, B2, B3, B5, B6, E ve K vitaminleri içerir. 

havucun faydaları

Havuç, göz sağlığını koruyucu, görme bozukluklarını önleyici, karaciğer detoksifiye edici, safra akışını artırıcı, bağırsak hareketlerini düzenleyici, kabızlık giderici, idrar söktürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici, kansızlık önleyici, cilt sağlığını koruyucu, antioksidan, anti-inflamatuar ve antikanserojen özelliklere sahiptir.

ELMANIN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ NELERDİR?

Elma, pektin, klorojenik asit, kuersetin, kateşin, epikateşin, prosiyanidin, malik asit, sitrik asit, tartarik asit, demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, C vitamini, B1, B2, B3, B5, B6, E ve K vitaminleri içerir. 

elmanın faydaları

Elma, sindirim sistemi sağlığını koruyucu, mide ve bağırsak enfeksiyonlarını önleyici, ishal ve kabızlık giderici, kolesterol düşürücü, kan şekerini dengeleyici özelliklere sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Her gün bir bardak içmek cildi güzelleştiriyor! Sadece 3 malzemeli shot tarifi
2
Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor
3
Sadece süs için kullananlar çok şey kaçırıyor! Tabiat ana bedava ilaç sunmuş! Faydasını duyan toplamaya gidecek
4
Diş macunu ve fırçadan daha etkili! Bu yağı kullanan herkes diş doktoruna sadece kontrole gidiyor
5
Üçü bir arada süper üçlü! Hiç bir kanser hücresi barındırmıyor, kemoterapiye meydan okuyor
6
Kolesterolü olanlar, mide ülseri yaşayanlar hemen bu meyvenin peşine düşsün! Şifanız bu kutsal besinde
7
Aranılan antibiyotik bulundu: Ölmez çiçek! Bir tek kendi ölmüyor vücutta ne kadar hastalık, mikrop varsa hepsini öldürüyor!

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

İkinci el otomobile servet dökmeyin! Bu yöntemi bilenler sadece yarısını ödüyor

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak