Üçü bir arada süper üçlü! Hiç bir kanser hücresi barındırmıyor, kemoterapiye meydan okuyor

Kanser, günümüzde en çok korkulan ve ölüme neden olan hastalıklardan biridir. Kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını önlemek için, sağlıklı beslenmek ve doğal ürünler tüketmek çok önemlidir. Peki kanser hücrelerine ne iyi gelir? İşte size, kanser hücrelerini yok eden ve sağlığı koruyan mucizevi bir kür: Pancar, havuç ve elma suyu!





Bu kür, Çin’de akciğer kanseri olan Bay Seto’nun, ünlü bir herbalistin tavsiyesi üzerine kullanmasıyla ünlenmiştir. Bay Seto, bu kürü 3 ay boyunca düzenli olarak içtiğinde, hastalığının iyileştiğini görmüştür. Bu kür, sadece kanser hücrelerini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini düzenler, kan basıncını ve kolesterolü dengeler, göz sağlığını korur, kas ağrılarını giderir, cilt güzelliğini artırır ve daha birçok fayda sağlar .

PANCAR, HAVUÇ VE ELMA SUYU NASIL HAZIRLANIR VE KULLANILIR?

İşte yapmanız gerekenler:



Malzemeler

1 adet pancar, 1 adet havuç, 1 adet elma





Yapılışı

Malzemeleri yıkayın ve kabuklarını soyun. Küçük parçalar halinde kesin ve meyve sıkacağından geçirin. Elde ettiğiniz suyu bekletmeden için. Geri kalan posayı ise cildinize sürebilirsiniz.

Kullanımı

Bu kürü günde 1-2 bardak olacak şekilde, sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce için. 3 ay boyunca düzenli olarak kullanın.

Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Pancar, havuç ve elma suyu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir kür olarak dikkat çekmektedir. Bu kürü evde kolayca hazırlayarak, kanserle savaşmaya ve sağlığınıza katkıda bulunmaya başlayabilirsiniz. Şimdi gelelim bu kürü oluşturan besinlerin tek tek faydalarına...

PANCARIN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ NELERDİR?





Pancar, beta karoten, folik asit, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, sodyum, çinko, bakır, manganez, C vitamini, B1, B2, B3, B5, B6 ve E vitaminleri içerir. Pancar, kan yapıcı, kan temizleyici, kan basıncı düzenleyici, karaciğer koruyucu, safra akışını artırıcı, bağırsak hareketlerini düzenleyici, kabızlık giderici, idrar söktürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici, kansızlık önleyici, cilt sağlığını koruyucu, antioksidan, anti-inflamatuar ve antikanserojen özelliklere sahiptir.

HAVUCUN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ NELERDİR?

Havuç, beta karoten, alfa karoten, lutein, zeaksantin, likopen, folik asit, demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, C vitamini, B1, B2, B3, B5, B6, E ve K vitaminleri içerir.





Havuç, göz sağlığını koruyucu, görme bozukluklarını önleyici, karaciğer detoksifiye edici, safra akışını artırıcı, bağırsak hareketlerini düzenleyici, kabızlık giderici, idrar söktürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici, kansızlık önleyici, cilt sağlığını koruyucu, antioksidan, anti-inflamatuar ve antikanserojen özelliklere sahiptir.

ELMANIN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ NELERDİR?

Elma, pektin, klorojenik asit, kuersetin, kateşin, epikateşin, prosiyanidin, malik asit, sitrik asit, tartarik asit, demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, C vitamini, B1, B2, B3, B5, B6, E ve K vitaminleri içerir.





Elma, sindirim sistemi sağlığını koruyucu, mide ve bağırsak enfeksiyonlarını önleyici, ishal ve kabızlık giderici, kolesterol düşürücü, kan şekerini dengeleyici özelliklere sahiptir.