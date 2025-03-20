Ulusal Yaşlılar Haftası'nda Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan Teması

Bu yılki Ulusal Yaşlılar Haftası'nın teması 'Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan' olarak belirlendi, 81 ilde etkinlikler düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:36
Ulusal Yaşlılar Haftası'nda Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan Teması

Ulusal Yaşlılar Haftası'nın Teması Belirlendi

Sağlık Bakanlığı, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan "Ulusal Yaşlılar Haftası"nın bu yılki temasının "Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan" olduğunu duyurdu. Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen bu haftada, yaşlı bireylerin sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemler vurgulanıyor.

Sağlık Hizmetlerine Erişim Kolaylığı

Bakanlık, yaşlılık dönemindeki bireylerin sağlığını korumak ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çeşitli projeler geliştirmektedir. Bu bağlamda, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri ön plana çıkmaktadır. Yaşlıların sağlık hizmetlerine ulaşımını sağlayan Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM), Türkiye genelinde 81 ilde, 653 sağlık tesisinde hizmet vermektedir.

YAŞAM Merkezlerinin Faaliyetleri

YAŞAM merkezlerinde, 80 yaş ve üzerindeki bireylerin tıbbi bakım ihtiyaçları değerlendiriliyor. Ayrıca, evde sağlık hizmetlerine ulaşmaları için uzaktan sağlık hizmetleri, muayene ve danışmanlık imkanları sunuluyor. Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar, Sağlık Bakanlığı'nın Evde Sağlık Hizmeti İletişim Merkezi (ESHİM) aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Evde Sağlık Hizmetleri ile Ulaşılan Kişi Sayısı

2010 yılından bugüne kadar, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı 2 milyon 780 bin 50 olmuştur. Bu kişilerin 1 milyon 269 bin 493'ü ise 65 yaş ve üstüdür. Kamu sağlık tesisleri bünyesinde görev yapan evde sağlık hizmet birimleri, tıbbi bakıma ihtiyacı olan bireylere destek sunmaktadır.

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