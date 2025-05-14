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Uşak'ta Üniversite Öğrencilerinden İlk Yardım Eğitimi Atılımı

Uşak'ta üniversite öğrencileri, köylerdeki vatandaşlara ilk yardım eğitimi vererek sağlıkta erken teşhisin önemini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 14:39
Uşak'ta Üniversite Öğrencilerinden İlk Yardım Eğitimi Atılımı

Uşak'ta Köylerde İlk Yardım Eğitimi Projesi

Uşak'ta üniversite öğrencileri, sağlık çalışanlarıyla birlikte köylerde ilk yardım eğitimi düzenliyor. Bu eğitimlerle hastalıklarda erken teşhisin önemine dikkat çekiliyor.

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri olan Coşkun Güngör, Ayşe Akın ve Sudenur Çalışkan, iletişim kampanyaları dersi kapsamında Köylerde Uygulamalı İlk Yardım ve Kadın Sağlığı Eğitimi projesini hayata geçirdi. Proje, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da destekleniyor.

Eğitim Süreci

Proje çerçevesinde oluşturulan ekip, eğitim verecekleri köyün muhtarıyla iletişime geçerek, vatandaşların köy okulunda veya köy kahvesinde toplanmasını sağlıyor. Ardından köye gidilerek, ilk yardım eğitimi, kanserde erken teşhisin önemi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün sunduğu erken tarama hizmetleri hakkında bilgi veriliyor.

Coşkun Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında şu ana kadar Yaşamışlar, Bozköy, Bağbaşı, Mesudiye, Muharremşah, Susuzören, Mende ve Bozkuş köylerinde eğitimler düzenlediklerini belirtti. Köylülerden gelen olumlu geri dönüşlerle bu çalışmaları kentin tüm köylerine yaymayı hedeflediklerini aktararak, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin ve İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu'nun da projeye destek verdiğini ifade etti.

Uşak'ta, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanlarıyla köylerde ilk yardım eğitimi düzenleyip...

Uşak'ta, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanlarıyla köylerde ilk yardım eğitimi düzenleyip, hastalıklarda erken teşhisin önemine ilişkin bilgilendirmede bulunuyor.

Uşak'ta, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanlarıyla köylerde ilk yardım eğitimi düzenleyip...

Uşak'ta, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanlarıyla köylerde ilk yardım eğitimi düzenleyip, hastalıklarda erken teşhisin önemine ilişkin bilgilendirmede bulunuyor.

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