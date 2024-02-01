Uyurken kaslarınız güçlenecek! Her gün bir kase yiyen terminatör gibi oluyor

Güçlü bağışıklık sistemi, sağlıklı kemikler, mide rahatlığı ve kansere karşı koruma gibi sayısız faydası bulunan lor peyniri, günlük beslenmede yeterince değerlendirilmeyebilir. Uzmanlar, lor peynirinin özellikle bağışıklık sistemini desteklediğini vurgulayarak sofralardan eksik edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Lor peyniri, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sporcular, diyet yapanlar ve tansiyon hastaları için biçilmiş kaftan. İçerdiği serum protein ile bağışıklık sistemini güçlendiren lor peyniri, aynı zamanda sporcuların sağlıklı beslenme listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran, lor peynirinin sadece börek ve makarnalarda kullanılmaması gerektiğini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Lor peyniri, içeriğindeki protein, kalsiyum, mineral ve vitamin zenginliği ile dikkat çekiyor. Keservuran, inek peynirinin suyundan elde edilen lor peynirinin antijenik protein içermediğini ve özellikle serum protein bakımından zengin olduğunu vurguluyor. Serum proteinin biyolojik değerinin yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu proteinin yumurtadan daha yüksek biyolojik değere sahip olduğunu ifade ediyorlar.





Lor peyniri aynı zamanda kas sakatlanmalarını iyileştirici etkiye sahip. Aşırı egzersiz sonucu oluşan kas sakatlanmalarına karşı lor peynirinin iyileştirici etkisi bulunuyor. Sporcuların bu değerli peyniri bilmelerine rağmen, birçok kişi lor peynirinin mucizevi etkilerinin farkında değil. Sadece börek ve makarnada kullanılmak yerine günün her saati atıştırmalık olarak tüketilebilen lor peyniri, diyet yapanlar için de ideal bir tercih olabilir.

100 gram lor peynirinde 700 mg kalsiyum bulunması, içeriğindeki yüksek mineral ve vitamin oranı, lor peynirini bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudu dirençli kılan bir besin haline getiriyor. Doyurucu ve besleyici özellikleri ile diyet yapanların da tercihi olan lor peyniri, aşırıya kaçılmadığı sürece genel olarak her yaş grubu için uygundur. Bu besleyici peynir, hafif tada sahip, yumuşak bir yapıya sahiptir ve taze lorun gıcırdayan bir dokusu vardır.

Lor peyniri içeriğindeki değerli protein, kalsiyum ve diğer besin maddeleri ile sağlık açısından oldukça avantajlı bir tercih olabilir. İki çeşidi bulunan lor peyniri, tuzlu ve tuzsuz olarak sunulurken, içindeki mineraller ve vitaminler sayesinde birçok kemik hastalığına karşı koruyucu etkiler göstermektedir. Bu nedenle, sofralarımızdan lor peynirini eksik etmemek ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarımıza dahil etmek önemlidir.