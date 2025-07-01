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Uzman Uyardı: Kontakt Lensle Yüzmek Enfeksiyon Riskini Artırıyor

KTÜ'den Prof. Dr. Hidayet Erdöl, kontakt lensle yüzmenin enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 11:13
Uzman Uyardı: Kontakt Lensle Yüzmek Enfeksiyon Riskini Artırıyor

Kontakt Lens Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, kontakt lenslerle denize veya havuza girmenin önemli sağlık riskleri taşıdığını vurguladı.

AA muhabirine konuşan Prof. Dr. Erdöl, kontakt lenslerin kullanıcılarına sağladığı konfor nedeniyle sıkça tercih edildiğini ancak bu kullanımda dikkat edilmesi gereken unsurların olduğunu ifade etti. “Kontakt lens temizliğine dikkat edilmezse enfeksiyon kaynağı olabilir.” sözleriyle lenslerin hijyenine vurgu yaptı.

Lenslerin Değişim Zamanı Önemli

Erdöl, lenslerin değişim zamanlarının önemine değinerek, bazı kişilerinin lenslerini haftalarca değiştirmediğini hatırlattı. “Kontakt lensle bulaşan enfeksiyonlar, tedavi edilmesi en zor enfeksiyonlardan biridir.” şeklinde konuştu.

Gece yatarken lenslerin çıkarılmasının da kritik bir nokta olduğunu aktaran Erdöl, “Denize veya havuza girerken kontakt lens kullanılması çok uygun bir yaklaşım değil.” diyerek uyarısında bulundu.

Temizlik Yaz Kış Öncelikli Olmalı

Erdöl, yazın dış ortamlarda daha fazla vakit geçirildiği için ağaç polenleri, toz ve diğer alerjenlerin lenslere yapışma olasılığının arttığını belirtti. “Bunun önüne geçmek için lensin temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor.” dedi.

Ayrıca, güneş ışınlarının gözlerde alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Erdöl, “Ultraviole zengin ortamlarda mutlaka UV ışınlarını bloke eden gözlük kullanılmalıdır.” önerisinde bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr....

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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